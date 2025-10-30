El Gobierno de Javier Milei prorrogó un decreto que promueve el trabajo registrado y beneficios para trabajadores rurales

El Gobierno de Javier Milei prorrogó mediante un decreto en el Boletín Oficial, una norma que promueve el trabajo registrado y garantiza el acceso a beneficios sociales para los trabajadores rurales.

Se extendió por un año un decreto que promueve el trabajo registrado

“Prorrógase la vigencia del Decreto N° 514 del 13 de agosto de 2021, sus normas complementarias y aclaratorias, por el término de UN (1) año, contado a partir del 1° de septiembre de 2025“, señaló el primer artículo de la norma.

Se estableció que las asignaciones familiares correspondientes a los trabajadores contratados bajo las modalidades previstas no sean inferiores al 100 % del valor de la Asignación Universal por Hijo para Protección Social. También se mencionó a los beneficiarios de ayudas sociales como el plan Potenciar Trabajo y la Tarjeta Alimentar.

«Se dispuso la complementariedad entre las políticas de protección social y el acceso al trabajo registrado, permitiendo que las personas titulares de determinados programas y prestaciones sociales pudieran mantenerlos al ser contratadas bajo las modalidades contempladas en la norma», se indicó entre los considerandos.

El pedido de extensión del decreto vinculado al trabajo

En el decreto se expuso que «ante el cumplimiento del plazo de su vigencia, distintos actores representativos de las economías regionales, asociaciones sindicales y de productores han manifestado la conveniencia de dar continuidad a dicha norma, con el fin de consolidar los resultados alcanzados». Al respecto, marcó la norma que «resulta necesario y oportuno prorrogar la vigencia del Decreto Nº 514/21 y sus normas complementarias y aclaratorias para asegurar el cumplimiento de los objetivos perseguidos».

El medio Infobae recordó que un reclamo de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), advertía las dificultades para conseguir personal en las tareas de cosecha en las economías regionales y su vinculación con la pérdida de acceso a las asignaciones familiares.

A continuación, el decreto completo: