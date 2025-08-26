Javier Milei compartió el comunicado de la droguería Suizo Argentina desvinculándose de presuntas coimas en Discapacidad

Javier Milei compartió un comunicado de la droguería vinculada en las presuntas coimas de Discapacidad.

El presidente Javier Milei compartió en sus redes sociales un comunicado oficial de la droguería Suizo Argentina, en el cual la empresa se desvincula de las acusaciones de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Este comunicado surge en medio de la investigación judicial que se inició tras la filtración de audios atribuidos al exdirector de la ANDIS, Diego Spagnuolo. En esas grabaciones, Spagnuolo presuntamente mencionaba un esquema de coimas que involucraba a la droguería y a altos funcionarios del gobierno.

En medio de la polémica por presuntas coimas en Discapacidad, la empresa Suido Argentina compartió un comunicado oficial para desmentir las acusaciones y asegurar que desde «hace más de 100 años» desarrollan «sus actividades de forma íntegra, transparente, con responsabilidad social empresaria y de conformidad con un estricto Código de Ética».

Sin embargo este posteo de la empresa tomó mayor repercusión cuando el presidente argentino lo reposteó en su historia de Instagram para brindar, de alguna manera, su respaldo a lo expresado.

Cabe resaltar que hasta el momento el presidente no había brindado declaraciones sobre la situación y solo sus funcionarios, entre ellos el jefe de Gabinete Guillermo Francos, fueron quienes aseguraron que el caso estaba siendo investigado arduamente.

El comunicado de la droguería vinculada a las presuntas coimas en Discapacidad

En respuesta a las recientes acusaciones de corrupción, la droguería Suizo Argentina emitió un comunicado oficial a través de su cuenta de Instagram.

En el comunicado, la empresa se desvincula de los «hechos de público conocimiento» y afirma que «está a total disposición de los organismos de control y de cualquier poder del Estado» para cooperar con la investigación.

Tras desmentir las acusaciones y asegurar su inocencia, Suizo Argentina afirmó que continúa sus actividades de comercialización y distribución de productos farmacéuticos y hospitalarios, garantizando el cumplimiento estricto de las norma