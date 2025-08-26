Más audios de Diego Spagnuolo sobre presuntas coimas en Discapacidad confirmaron que se grabaron de manera sistemática

Nuevos audios se conocieron sobre presuntas coimas en Discapacidad. Se difundieron más materiales con la voz atribuida al exdirector de Andis, Diego Spagnuolo. Uno de los datos que confirmaron medios de Buenos Aires es que las grabaciones se hicieron de manera sistemática. Se mencionaron a Eduardo «Lule» Menem y a los ministros Federico Sturzenegger (a cargo del área de Desregulación) y Sandra Pettovello (de Capital Humano). También en uno de ellos hubo un insulto contra Diego Sucalesca, director de la Agencia Argentina de Inversiones. En los mensajes se vertieron críticas a los funcionarios del Gobierno de Javier Milei.

El período de los audios sobre presuntas coimas en Discapacidad

Según informó La Nación, aún se desconoce quien hizo las grabaciones. Los nuevos audios se escuchan de manera más limpia, sin ruido de fondo. No se puso precisar si son de conversaciones telefónicas o no. En los tramos que se difundieron no se escuchan a irterlocutores. Habrían sido registrados entre julio de 2024 y marzo de 2025, marcó el sitio de Buenos Aires.

Nuevos audios que hablan de Sturzenegger, Pettovello, Sucalesca y Menem

Uno de los fragmentos, alude directamente contra la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello:

“No, no pero igual Sandra medio me hizo una jugada a mí ¿viste? Me dejó medio expuesto con Karina y con Lule. Cuando hablé con ella, fue y habló con Javier. Me dejó expuesto y después se hace la pelotuda, se borra. Ahora, salta este quilombo y no tengo cómo hablarlo. No… Esto está implosionando de adentro“, dice el mensaje.

En otro, en lo que sería la voz Spagnuolo emitió una queja contra Diego Sucalesca sobre un proyecto de ley sobre discapacidad que redactó Karina Milei y que según se supo él quiso corregir. Medios de Buenos Aires indicaron que la diputada Lilia Lemoine se lo había llevado para revisar para después presentarlo en la cámara. Sostuvieron que el funcionario de la agencia de inversiones pidió que no cambiara nada.

“Este Sucalesca, que metieron, uno que era actor de teatro, se emperró en que tiene que salir como ellos querían. Viene Lilia y me dijo: ‘Este puto de mierda, que no sabe nada… viste’. Y se calentó y dijo que lo presente Romina (…). ¿Cuál es el poder del flaco? Que lo banca Karina. ¿Cómo sostenés este tipo de cosas?“, dice uno de los fragmentos.

En otro de los materiales, se apuntó contra Lule Menem, también con presuntas declaraciones del exdirector del Andis. “Yo no puedo creer este Lule Menem. ¿Qué mierda tiene Karina, la puta madre? Falla la política en este gobierno», dice otro de los audios, que también hace alusión a la expulsión de Ramiro Marra de La Libertad Avanza. “Lo limpiaron de un plumazo. No estuvo bien. No se pagan bien las cosas”, añadió.

Otro de los audios, de casi 3 minutos, describió una conversación con un delegado de Sturzenegger. “Le digo no, disculpame, a mí, vos me tenías que dar una mano. Bajar de alta las pensiones es mi trabajo. No. no, disculpame, a mí personalmente Federico me dijo vos me ibas a dar una mano. Decime si venís a darme una mano, si me venís a controlar, si me venís a decir cómo tengo que hacer mi trabajo”, dice.

En el final lanzó una critica hacia el ministro: “Hace poquito yo saqué una resolución, que la saqué yo de la Andis. Ni se la mostré a Sturzenegger ni nada. Una resolución que le quitaba vencimientos a algunos CUD (Certificados Únicos de Discapacidad) que, nada, a vos te falta un brazo, ese CUD no tiene vencimiento. Y Sturzenegger lo publicó como si hubiese sido una resolución de ellos. ¿Pero entendés? Es todo un desmadre que se te meten en cada… Se te meten en tu organismo. Sin estar intervenido, te intervienen“.

La mención a Martín Menem en las presuntas coimas en Discapacidad

La periodista de Radio Rivadavia, Camila Dolabjian, afirmó que la frase del exdirector de la ANDIS, «Ahora salta este quilombo», haría referencia a una denuncia penal presentada en agosto de 2024 que vinculaba a la droguería Suizo Argentina con una empresa del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

Según la Noticias Argentinas, la denuncia, que finalmente fue desestimada, aportó como prueba que el portal de venta online de la droguería, Farmaonline, comercializaba numerosos productos de la marca de suplementos Gentech, propiedad de Menem. Dolabjian afirma que, tras una filtración periodística sobre esa relación comercial, «borraron todas las publicaciones de la página».

Mientras la Justicia avanza con la investigación y los allanamientos, los primos Martín y Eduardo «Lule» Menem, insistieron en en que se trata de una «monumental operación» de la oposición y aseguran la «absoluta falsedad del contenido» de las grabaciones.