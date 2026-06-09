Javier Milei canceló su viaje a Córdoba junto a Manuel Adorni para presenciar ejercicios militares: los motivos

El presidente Javier Milei tenía previsto viajar junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el jefe del Ejército, Carlos Presti, este miércoles. Sin embargo, en las últimas horas se confirmó que decidió bajar de su agenda la actividad.

La actividad forma parte de un programa de adiestramiento binacional que fue autorizado por el Gobierno nacional, y contará con la presencia de funcionarios argentinos y autoridades estadounidenses.

Javier Milei no viajará a Córdoba: los motivos

Tras algunos rumores, medios locales informaron que Javier Milei no participará de la etapa operativa del ejercicio militar conjunto que se celebrará en la provincia de Córdoba este 10 de junio.

Desde el entorno organizativo aclararon las razones del calendario, uno de los principales motivos fue que el acto se realizará en la previa de su nuevo viaje a Estados Unidos. Sumado a esto, el presidente también tiene agenda una serie de actos públicos diseñados para reforzar los lazos geopolíticos con Israel y consolidar el vínculo con la comunidad judía en Buenos Aires.

Javier Milei no viajará a Córdoba: quién lo reemplazará

Ante la ausencia de Milei en el acto, la jornada se realizará con la presencia del ministro de Defensa, Carlos Presti. En el sitio participarán unidades del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea en coordinación con el Comando Conjunto de Operaciones Especiales.

Para esta conmemoración, el entrenamiento constará en fortalecer la cooperación estratégica y la interoperabilidad entre Argentina y Estados Unidos en materia de defensa al tiempo que configura un nuevo gesto de la administración libertaria.

Con información de NA