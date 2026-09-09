Cipolletti: inicia una obra clave para entubar 3.300 metros de canales de desagüe

El Gobierno de Río Negro, a través del Departamento Provincial de Aguas (DPA) y en articulación con el Municipio de Cipolletti, pone en marcha una obra de infraestructura hídrica para transformar tres importantes colectores de desagües pluviales de la ciudad. La intervención cuenta con financiamiento del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), un presupuesto de $4.770.025.119,43 y un plazo de ejecución de 12 meses a cargo de la empresa Ribeiro SRL.

El proyecto contempla el entubado de aproximadamente 3.300 metros de desagües pluviales existentes sobre las calles Paso de los Libres, Vélez Sarsfield y Naciones Unidas. El objetivo principal es modernizar la infraestructura urbana, mejorar la captación de excedentes de lluvia y reducir el riesgo de anegamientos en amplios sectores de Cipolletti. Los trabajos iniciales se concentrarán sobre Paso de los Libres, en un tramo progresivo de 800 metros desde la Ruta 22 hacia el norte.

Puesta en valor del entorno y vegetación

La intervención no se limitará al sistema hídrico subterráneo. El proyecto incluye una puesta en valor integral del espacio verde en las áreas que acompañan a los actuales canales a cielo abierto. En una primera etapa, se retirarán ejemplares de álamos secos o deteriorados ubicados sobre las antiguas acequias. Una vez finalizado el entubamiento, esos sectores serán recuperados y rediseñados con nueva vegetación adaptada al entorno local para mejorar el espacio público y la seguridad urbana.

La planificación abarca tres cuencas con especificaciones técnicas particulares:

Vélez Sarsfield: se entubarán 626 metros de canal con un conducto de hormigón armado de 1,70 metros de base por 1,90 metros de altura. Incluye drenes laterales, cordones cuneta y el reemplazo de ocho alcantarillas.

se entubarán 626 metros de canal con un conducto de hormigón armado de 1,70 metros de base por 1,90 metros de altura. Incluye drenes laterales, cordones cuneta y el reemplazo de ocho alcantarillas. Paso de los Libres: contempla el entubado de 934 metros de canal empalmados con la infraestructura de la Ruta 22, utilizando secciones variables según la necesidad hidráulica.

contempla el entubado de 934 metros de canal empalmados con la infraestructura de la Ruta 22, utilizando secciones variables según la necesidad hidráulica. Naciones Unidas: se ejecutará un colector de 1.784 metros sobre la calzada con descarga en el colector Curri Lamuel y tres ramales secundarios circulares.

Las tareas operativas incluyen demolición de estructuras interfirientes, excavaciones y un sistema de bombeo, bypass y diques para mantener las áreas de trabajo en seco. Para garantizar el control de los escurrimientos, la ejecución se desarrollará en sentido de aguas abajo hacia aguas arriba.

Al evaluar el impacto de la iniciativa, el intendente Rodrigo Buteler destacó: “No se trata solamente de entubar canales: se trata de transformar integralmente estos corredores, renovar su vegetación y dejar espacios más seguros, más ordenados y mejor integrados a la ciudad”.