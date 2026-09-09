Récord financiero de YPF en Nueva York: colocó bonos por US$ 1.200 millones con el riesgo más bajo de su trayectoria

YPF concretó una operación financiera inédita en el mercado internacional de capitales tras colocar deuda por 1.200 millones de dólares con vencimiento a junio de 2035. Desde la compañía destacaron que la cifra representa el monto «más grande obtenido por una empresa argentina en los últimos 11 años» y consolida su posición de liderazgo en la plaza externa.

La respuesta del mercado superó las proyecciones iniciales del sector. Tras dos jornadas de reuniones presenciales con más de medio centenar de inversores en Nueva York, la demanda trepó hasta los 2.200 millones de dólares, un volumen que casi duplica la adjudicación final autorizada por la firma.

La emisión alcanzó una marca histórica al reportar el riesgo corporativo más bajo de la trayectoria de la firma.

El nuevo título a nueve años de plazo se pactó con una tasa de interés del 7,55% y una tasa efectiva del 7,85%. Según informó la empresa, este esquema refleja un diferencial de 300 puntos básicos frente a los bonos del Tesoro de los Estados Unidos, el nivel «más bajo obtenido por la compañía en su larga trayectoria en el mercado internacional de capitales».

El consorcio de bancos a cargo de la transacción

La arquitectura de la colocación requirió el trabajo coordinado de un amplio grupo de entidades bancarias. En el plano internacional, la operación quedó en manos de BBVA, Itaú, J.P. Morgan, Santander y Balanz, firmas que actuaron como colocadores principales de los títulos.

A nivel local, la ingeniería financiera contó con el respaldo de instituciones como Galicia, Macro, CMF, Cucchiara, Latin Securities, Cocos y Puente Hnos. Este frente doméstico facilitó el acceso a la plaza financiera para concretar la emisión corporativa más importante de la última década.

YPF busca avanzar con el Plan 4×4

La inyección de capital fresco persigue dos objetivos centrales para la estrategia operativa de la petrolera. Por un lado, la empresa utilizará los dólares para precancelar dos Obligaciones Negociables internacionales con vencimientos previstos para los años 2027 y 2029. Esta maniobra técnica le permite aliviar su perfil de deuda y extender la vida promedio de sus pasivos en el exterior.

Por otro lado, el capital remanente es para financiar el «Plan 4×4», el programa de crecimiento estructural diseñado por la actual gestión para multiplicar la producción de hidrocarburos. La empresa apuesta a robustecer sus inversiones para consolidar su rentabilidad a largo plazo.