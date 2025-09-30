Javier Milei defendió a José Luis Espert en las acusaciones que lo vinculan con un presunto narco: «Chimentos de peluquería”

El presidente Javier Milei minimizó hoy las denuncias sobre supuestas vinculaciones del diputado José Luis Espert con sectores del narcotráfico. El mandatario lo definió como “otra operación” mediática y afirmó que se trata de un “chimento de peluquería”.

Acusación contra José Luis Espert: Javier Milei sostuvo que son «operaciones»

El presidente respaldó al primer candidato a diputado de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires y sostuvo que se trata de “operaciones que se hacen para ensuciar, son chimentos de peluquería”, en diálogo con el canal de noticias A24.

Señaló como algo sospechoso que “justo aparece ahora, en período electoral esta denuncia” sobre la relación de Espert con el detenido por narcotráfico Federico “Fred” Machado y al cuando le mencionaron que no es un chisme sino una causa en Estados Unidos respondió “que avance la Justicia”

Para Milei esta tipo de denuncias son similares a las que surgieron en períodos electorales contra el candidato radical Enrique Olivera, en 2007, o contra Francisco De Narváez en 2009, y enfatizo que “es recurrente esta metodología”.

“Es parte del socialismo del siglo 21 que tiene esta metodología desarrollada desde hace 35 años, y como hoy la franquicia electoral del socialismo es el kirchnerismo, recurre a este tipo de trampas, son una banda de forajidos”, sostuvo el mandatario.

Presentaron un pedido de expulsión en Diputados contra José Luis Espert

Legisladores de los bloques de Unión por la Patria (UxP) y Coherencia (ex La Libertad Avanza) presentaron un pedido de expulsión para el legislador José Luis Espert.

«En días recientes se han hecho públicas informaciones periodísticas de extrema gravedad que comprometen directamente la integridad del diputado José Luis Espert. Según un relevamiento difundido por medios nacionales, el nombre del legislador aparece como receptor de transferencias por USD 200.000 en registros vinculados al empresario argentino Fred Machado, actualmente acusado en los Estados Unidos por narcotráfico y fraude. Estos documentos se encuentran en poder de la justicia norteamericana y forman parte de un proceso en el que se investiga la utilización de sociedades y transferencias financieras para lavar activos provenientes del crimen organizado», manifestaron en un documento que pidieron la exclusión del diputado nacional.

