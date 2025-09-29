Vinculan a José Luis Espert con un presunto narco por US$200.000: el diputado denuncia una «campaña sucia»

El nombre de José Luis Espert figura en los registros contables de Federico “Fred” Machado, un empresario argentino acusado de narcotráfico y fraude en Estados Unidos.

El diputado nacional de La Libertad Avanza, José Luis Espert, quedó en el centro de una controversia política y judicial tras revelarse que su nombre figura en los registros contables de Federico “Fred” Machado, un empresario argentino acusado de narcotráfico y fraude en Estados Unidos. Según la documentación, Espert aparece como receptor de US$200.000 el 1 de febrero de 2020.

La información surge de un expediente judicial de Texas contra Machado. El empresario cumple hoy con prisión domiciliaria en Viedma a la espera de una resolución de la Corte Suprema sobre su extradición. Los cargos en su contra incluyen lavado de dinero y un esquema de fraude tipo Ponzi relacionado con la venta de aviones.

Según lo publicado por El Diario AR «Espert figura como receptor de US$200.000 en un registro de Fred Machado». Del mismo modo Perfil asegura que «demuestran el pago recibido por Espert del narco que financió su campaña y sigue preso».

Cuáles son las pruebas que vincularían a José Luis Espert con un presunto narco que está detenido en Río Negro

El empresario Fred Machado cumple con prisión domiciliaria desde 2021 tras ser acusado de integrar una «conspiración para producir y distribuir cocaína» junto a Debora Lunn Mercer-Erwin, también condenada a 16 años de prisión.

En la investigación se reveló que la organización lavaba dinero con la compra de aviones y el desvío de fondos con empresas fantasmas. En uno de los documentos, a los que accedió El Diario Ar figura José Luis Espert y el paso de los ya mencionados US$200.000.

El vínculo entre el candidato libertario y el empresario comenzó en 2019 cuando Espert, quien en ese momento buscaba ser presidente, le agradeció públicamente por el apoyo brindado en la presentación de su libro «La Sociedad Cómplice» en Viedma.

Distintas investigaciones periodísticas reconstruyeron el alcance de este vínculo a lo largo del tiempo. En marzo de 2019 Espert le habría solicitado u$s5 millones a Machado durante un encuentro en el aeropuerto de San Fernando. Posteriormente, en 2021, la revista Noticias mostró que el economista utilizaba un jet privado de matrícula N28M que pertenecía al empresario.

Además, el empresario rionegrino mantiene fuertes vínculos políticos: su abogado es Francisco Oneto, representante de Javier Milei en el caso $LIBRA.

Qué dijo José Luis Espert sobre su vinculación con el presunto narco y los US$200.000: «Campaña sucia»

Tras la difusión de la noticia, Espert calificó la acusación como una «campaña sucia» orquestada por el kirchnerismo, la cual, según él, se remonta a 2021. Si bien admitió haber conocido a Machado y haber utilizado su avión para un viaje de campaña a Viedma en 2019, aseguró que desconocía por completo las actividades ilícitas de las que se lo acusa.

La situación generó repercusiones políticas inmediatas. El dirigente Juan Grabois anunció que presentará una denuncia penal, mientras que diputados de Unión por la Patria pedirán su remoción de la presidencia de la Comisión de Presupuesto del Congreso.

Martín Soria asegura que Espert se «financia con plata del narcotráfico»

El diputado rionegrino y exministro de Justicia, Martín Soria, fue uno de los más duros en sus críticas, asegurando que Espert «fue financiado con plata del narcotráfico».

Soria destacó el vínculo entre el entorno de Machado y La Libertad Avanza, señalando que el abogado del empresario, Francisco Onetto, fue candidato a vicegobernador bonaerense por el partido de Javier Milei en 2023.

«Machado no solo financió a Espert, sino que también le prestó un avión para hacer giras de campaña y una camioneta blindada», afirmó Soria, quien además criticó la inacción de la justicia argentina en una causa que lleva cuatro años sin avances significativos.