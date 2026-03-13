El minuto a minuto de las comunicaciones entre Javier Milei y Mauricio Novelli el día del caso $LIBRA

Un peritaje incorporado a la causa conocida como “Criptogate” reveló que el presidente Javier Milei mantuvo comunicaciones con el empresario Mauricio Novelli minutos antes y después de la publicación del mensaje en redes sociales que promocionó el token $LIBRA, según surge del análisis forense del teléfono celular del empresario.

Peritaje al celular de Novelli revela contactos con Milei antes y después del tuit sobre $LIBRA

De acuerdo con el informe realizado por la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DATIP), ya incorporado al expediente que tramita en los tribunales de Comodoro Py, el 14 de febrero se registraron varias videollamadas entre ambos. El primer contacto ocurrió a las 18:58, cuando Novelli llamó a Milei y hablaron hasta las 18:59.

Dos minutos después, a las 19:01, el mandatario publicó el mensaje en redes sociales en el que difundió el lanzamiento del token. Inmediatamente después, a las 19:03, Novelli volvió a comunicarse con Milei y conversaron hasta las 19:04, según detalla el peritaje.

El informe también señala que, tras ese contacto, Novelli intentó comunicarse con Karina Milei a las 19:04, aunque el llamado no fue atendido. Minutos más tarde, a las 19:17, la secretaria general de la Presidencia devolvió la comunicación y ambos hablaron hasta las 19:20.

Según consta en la investigación, estas comunicaciones fueron detectadas a partir de un análisis forense del celular de Novelli, que había sido secuestrado en el marco de la causa. Los registros corresponden a videollamadas de WhatsApp que habían sido eliminadas y recuperadas desde la papelera de la aplicación.

La causa judicial investiga las circunstancias en las que se difundió el token $LIBRA y si existieron maniobras irregulares vinculadas a su lanzamiento y promoción. Los nuevos datos incorporados al expediente buscan reconstruir la secuencia de comunicaciones previas y posteriores a la publicación del mensaje presidencial.

NA