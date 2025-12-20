Javier Milei en la cumbre del Mercosur: «La realidad no se discute», las frases más destacadas de su discurso en Brasil

El presidente Javier Milei brindó un discurso con fuertes críticas en la cumbre del Mercosur que se realiza este 20 de diciembre en Brasil. El mandatario no sólo exigió la fexibilización del mercados, sino que aprovechó para cuestionar el funcionamiento interno del bloque regional y criticar el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

Las frases destacadas del discurso de Javier Milei en Brasil

El encuentro inició minutos después de las 9.30 de este sábado y reunió a los mandatarios del bloque con un objetivo claro: definir una postura ante las dudas que genera la Unión Europea respecto al acuerdo de libre comercio.

El presidente Javier Milei llegó a Foz de Iguazú, tuvo un encuentro frío con su par de Brasil, formó parte de la «foto de familia» con vista a las Cataratas y luego, en la cumbre, fijó su postura con un extenso discurso del cual resaltaron las siguientes frases como las más importantes:

«Hace un año, en Montevideo, sostuve que a las instituciones no hay que evaluarlas por sus intenciones, sino por sus resultados. La realidad no se discute, se mide».

La realidad no se discute, se mide». « El Mercosur nació con una misión clara de promover el comercio, aumentar la prosperidad, integrar mercados y elevar la competitividad de nuestras sociedades. Y ninguno de esos objetivos centrales se cumplió»

de promover el comercio, aumentar la prosperidad, integrar mercados y elevar la competitividad de nuestras sociedades. Y ninguno de esos objetivos centrales se cumplió» «El comercio intrazona, como proporción del comercio total, está muy por debajo de sus niveles históricos, a pesar de que los aranceles externos del Mercosur se encuentran entre los más altos del mundo. Un arancel así no protege el empleo, lo destruye» .

a pesar de que los aranceles externos del Mercosur se encuentran entre los más altos del mundo. . «Durante nuestra presidencia pro témpore impulsamos y logramos una ampliación de las excepciones al arancel externo común, para que las empresas accedan a bienes más competitivos y los consumidores paguen precios más razonables».

« La región necesita un arancel moderno, simple y competitivo, alineado con las prácticas de los bloques dinámicos del siglo XXI, y una reforma institucional integral que reduzca el costo económico del Mercosur»

alineado con las prácticas de los bloques dinámicos del siglo XXI, y una reforma institucional integral que reduzca el costo económico del Mercosur» «La integración debe estar al servicio del comercio y no de la burocracia. Debemos corregir lo que no funciona y potenciar lo que sí tiene futuro, entendiendo que la flexibilidad es un activo y no una amenaza».

Debemos corregir lo que no funciona y potenciar lo que sí tiene futuro, entendiendo que la flexibilidad es un activo y no una amenaza». «Nuestros países cuentan con activos estratégicos extraordinarios —energía, minerales críticos y alimentos— que no hemos sabido convertir en riqueza por la acumulación de obstáculos internos»

—energía, minerales críticos y alimentos— que no hemos sabido convertir en riqueza por la acumulación de obstáculos internos» «La coordinación energética, la articulación de cadenas de valor y la reducción de barreras reales son herramientas clave para transformar la geografía económica de nuestros países y permitir que ese potencial se despliegue».

«La experiencia demuestra que cuando el Mercosur avanza de manera monolítica, los procesos se dilatan y las oportunidades se pierden. El caso del acuerdo con la Unión Europea es una muestra clara de esa lentitud»

«El bloque enfrenta una definición ineludible: o acompaña el cambio hacia economías abiertas, competitivas y flexibles, o quedará atrapado en una inercia que el mundo ya dejó atrás. La Argentina ya tomó esa decisión».

En cuanto a las críticas contra Nicolás Maduro, expresó: