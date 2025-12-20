Argentina y Estados Unidos a un paso de sellar el acuerdo comercial: «Prácticamente cerrado», dicen desde Gobierno

La negociación comercial entre Argentina y Estados Unidos avanzó en la antesala de la cumbre del Mercosur. Desde el Ejecutivo aseguran que el entendimiento atraviesa un tramo decisivo y que la firma solamente depende de ajustes operativos.

El acuerdo con Estados Unidos entra en la recta final

Según informó Infobae, el canciller Pablo Quirno afirmó que “al acuerdo con EE.UU. está prácticamente cerrado”, al referirse al estado actual de las conversaciones entre ambos países. La declaración se dio en la previa del encuentro regional que se realiza este sábado en Brasil.

En ese contexto, el funcionario explicó que el principal escollo es organizativo y no de contenido. “Lo que estamos esperando es una definición de agendas para la firma y para lograr una fecha de firma y terminar».

A la vez, Quirno puso en foco el escenario internacional en el que se da la negociación. “Entendamos también que Estados Unidos está negociando con otros cien países del mundo y, en ese sentido, la agenda de ellos está un poco más ocupada que la nuestra”, indicó.

Desde Cancillería aseguran que la negociación está en su etapa final.

No obstante, desde la Cancillería transmiten señales de confianza. “Somos muy optimistas de que es un acuerdo que se va a firmar prontamente y que va a traer muchísimos beneficios para todos”, agregó el canciller.

El Gobierno acelera el acuerdo en la previa del Mercosur

Tal como contó Infobae días atrás, el Gobierno apunta a que el tratado quede rubricado en las próximas semanas, aunque evita confirmar plazos. En el Poder Ejecutivo remarcan que “está todo muy avanzado, pero no se van a dar fechas. Se anunciará oficialmente”.

En paralelo, el embajador argentino en Estados Unidos, Alejandro “Alec” Oxenford, mantuvo reuniones en Casa Rosada para informar sobre el estado de las negociaciones.

El acuerdo se apoya en un convenio marco anunciado por la Casa Blanca a mediados de noviembre, que planteó un esquema de “comercio e inversión recíprocos”. A partir de allí, distintas áreas del Gobierno comenzaron a adecuar la legislación local.

El entendimiento prevé acceso mutuo a mercados estratégicos y reducción de aranceles, con foco en recursos naturales, acero, aluminio y carne. Además, incluye compromisos para facilitar exportaciones estadounidenses de medicamentos, maquinaria, tecnología y productos agropecuarios.