Video | Gestos mínimos y tensión intacta: así fue el reencuentro de Javier Milei y Lula Da Silva en la cumbre del Mercosur

Javier Milei ya está participando de la cumbre del Mercosur y en su arribo al encuentro de altos mandatarios, fue recibido por el presidente de Brasil, Lula Da Silva. El reencuentro dejó en evidencia, una vez más, la clara enemistad que ambos mantienen por cuestiones ideológicas ya que solo hubo un frío saludo, sin cruce de palabras y se notó el distanciamiento a la hora de tomar la tradicional «foto de familia» con vista a las Cataratas.

🇦🇷🇧🇷 | El frío saludo entre Lula da Silva y Javier Milei en la cumbre del Mercosur.

pic.twitter.com/96f7vw0Vhv — Alerta News 24 (@AlertaNews24) December 20, 2025

La llegada de Javier Milei a la cumbre del Mercosur

La cumbre del Mercosur se realiza este sábado en Foz de Iguazú y el libertario asistió con el objetivo principal de pedir por una mayor apertura comercial del bloque regional.

Durante el inicio de la actividad se produjo un frío saludo entre Milei y su par de Brasil, Lula Da Silva, ante la presencia del ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno.

El momento dejó en evidencia el claro enfrentamiento ideológico que ambos líderes mantienen. Cabe resaltar que la visita del mandatario se dará también luego de la polémica que surgió luego de que el ministro jefe de la Secretaría General de la Presidencia de Brasil, Guilherme Boulos, cuestionara un posteo en el que Javier Milei celebró el triunfo del reciente electo en Chile, José Antonio Kast, con una imagen que representaba el norte del continente como una villa miseria.

«El ataque del presidente argentino al pueblo brasileño es vergonzoso. Parece más bien la alucinación de alguien que busca el consejo de voces externas para intentar gobernar un país», sostuvo Boulos a través de su cuenta de X, y sumó: «Milei es la cara de la ultraderecha: estupidez y prejuicio».