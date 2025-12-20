El Gobierno asegura que detectaron casi 180 mil certificados de discapacidad activos de personas que ya murieron

El Gobierno de Javier Milei reveló que durante un proceso de auditoría de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) se detectaron unos casi 180 mil certificados de personas fallecidas que aún permanecen activos en la percepción de asistencia.

La información fue revelada por una fuente cercana a la investigación que aseguró que el hallazgo fue validado con las bases de datos del Registro Nacional de las Personas (RENAPER), dependiente del Ministerio del Interior.

Certificados de discapacidad de personas muertas

La misma fuente del Gobierno adelantó al sitio Infobae que todo surgió durante el proceso de revisión al que fue sometida la agencia tras la polémica que se desató tras difundirse unos audios del extitular, Diego Spagnuolo, quien habló sobre un circuito de pedido de coimas.

Según lo revelado, el funcionario que reemplazó a Spagnuolo en la Agencia, Alejandro Vilches, fue quien detectó las irregularidades y autorizó las bajas de los certificados observados. Además se dio cuenta de que la Casa Rosada analiza la chance de judicializar a quienes hacía uso de los beneficios del Certificado Único de Discapacidad (CUD) y a los prestadores involucrados.

«Es lisa y llanamente una estafa al Estado», remarcó una fuente del Gobierno y aseguró: «Se van a cotejar los datos de los fallecidos con los prestadores. La idea final que se está madurando es la posibilidad de avanzar legalmente contra los prestadores».

El CUR es un documento gratuito que certifica la discapacidad y habilita a acceder a prestaciones que brinda el Estado. Quien lo otorga es la Junta Interdisciplinaria que se encarga de realizar una evaluación para determinar si corresponde la emisión del certificado o no.

El hallazgo que asegura el Gobierno haber detectado forma parte de una serie de irregularidades que obligaron al Ejecutivo a impulsar una auditoría integral sobre el organismo que incluyó también la revisión de contratos luego de que Spagnuolo apuntara contra la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei y el armador del Interior, Eduardo “Lule” Menem, por presunto pedido de coimas.

Con información de Infobae

Causa Andis: Ornella Calvete se negó a declarar

El juez Sebastián Casanello había dispuesto para este viernes una nueva ronda de declaraciones indagatorias por la causa Andis, entre las que se encontraba Ornella Calvete.

Calvete se desempeñaba como directora nacional de Desarrollo Regional y Sectorial y renunció a su cargo en noviembre último a raíz de que el escándalo alcanzara a su padre, Miguel Calvete, acusado como presunto nexo entre la Andis, que conducía Diego Spagnuolo, y las droguerías.

La Cámara Federal porteña había revocado a principios de diciembre una resolución del juez Casanello y le ordenó profundizar las pericias sobre el origen y la autenticidad de los audios que dieron inicio a una causa por presunta corrupción en la Andis.

En el fallo, firmado por los camaristas Martín Irurzun y Roberto Boico y Eduardo Farah en disidencia, se señaló que aún no estén acreditadas las circunstancias en que fueron obtenidas las grabaciones atribuidas a Spagnuolo.