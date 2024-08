Javier Milei en Neuquén: viaje sin anuncios y las dos versiones por la ausencia de Rolando Figueroa

El presidente Javier Milei hizo pie ayer por primera vez en Vaca Muerta y se llevó un pantallazo del potencial exportador de la formación de petróleo y gas no convencional, en una visita exprés a Neuquén que no dejó anuncios y tuvo poco de condimentos políticos. Al primer mandatario no lo acompañaron dirigentes locales de La Libertad Avanza y aún el gobernador Rolando Figueroa se mantuvo al margen de la actividad.

Milei aterrizó a las 9 en punto en la pista del aeropuerto Presidente Peron, tal cual estaba previsto en su agenda. Lo hizo a bordo del Tango 11 en el que también viajaron el vocero Manuel Adorni y el flamante número uno de Energía, Daniel González. En Neuquén ya lo esperaban el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, quienes habían llegado por separado.

Figueroa se había instalado desde las 8 en la sala VIP del aeropuerto en donde mantuvo reuniones con parte de su gabinete. La mayoría de los ministros se retiraron del edificio antes de la llegada de Milei y el gobernador fue solo al encuentro del presidente.

Ambos tuvieron una charla breve en la que Figueroa transmitió su agrado por la decisión de instalar la planta de GNL en Río Negro y porque el presidente conozca Vaca Muerta porque “es lo que está generando dólares para el país”. También le entregó un decreto que lo declaró visitante ilustre, además de un obsequio: un cuchillo del orfebre Abel Almirón que el presidente retribuyó siguiendo la tradición, en este caso con una moneda de dos pesos. No la tenía en su bolsillo, sino que se la facilitó un integrante de su procotolo.

Javier Milei en Neuquén: ¿Figueroa se bajó o lo bajaron?

Lo que siguió después abrió dos versiones: hubo quienes interpretaron que el hecho de que Figueroa no acompañara a Milei a Loma Campana implicó un “desplante” del gobierno nacional, incluso se alzaron voces locales considerando el gesto como una falta de respeto. Esta versión choca con la agenda que distribuyó la propia Presidencia, que incluyó en todo momento al gobernador en el sobrevuelo en helicóptero con destino a Vaca Muerta.

La otra es que Figueroa optó por no sumarse a una foto que podría haberlo mostrado demasiado cercano a Milei, de quien, dicen, no se considera “ni aliado ni opositor ciego”. El mandatario ya ejerce un delicado equilibrio entre los espacios de izquierda y derecha que integran su frente Neuquinizate y enfrenta acusaciones de opositores de estar aplicando las mismas políticas del presidente.

Y el año que viene deberá enfrentarlo en las urnas para disputar las seis bancas legislativas que pondrá en juego Neuquén. “Lo correcto es recibirlo como gobernador”, explicaron desde su entorno.

La visita de Milei, que abarcó cerca de cinco horas en total hasta su posterior despegue a Santiago de Chile, tampoco fue acompañada por referentes locales de La Libertad Avanza. Fue con el argumento de que el viaje era breve y se superponía con una sesión en la Legislatura.