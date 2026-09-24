Javier Milei en Nueva York: «Si nuestro gobierno es reelecto, el 2028 será el mejor año económico de la historia argentina»

En el cierre de su gira estadounidense de 60 horas, Javier Milei jugó de local. Rodeado por la élite financiera de Manhattan, el Presidente expuso en el exclusivo The Economic Club of New York para defender a capa y espada su plan de ajuste y lanzar un pronóstico económico sin precedentes.

«Si nuestro gobierno es reelecto en 2027, el 2028 será el mejor año económico de la historia argentina», aseguró el jefe de Estado ante un auditorio con más de 160 ejecutivos, banqueros y lobbistas reunidos en un palacete histórico a escasas cuadras del Central Park.

El diagnóstico oficial: Vaca Muerta, minería y «ritmo vertiginoso»

Acompañado por el embajador en Washington, Alec Oxenford, el Presidente se sometió a las preguntas de John Micklethwait, editor global de Bloomberg. Durante su intervención, Milei se esforzó por convencer a los inversores de que el ordenamiento macroeconómico ya permeó hacia el entramado productivo.

Economía real: aseguró que la mejora trasciende los indicadores financieros. «Argentina está creciendo a un ritmo vertiginoso. Llevamos 27 meses seguidos de crecimiento y se reparte en todos los sectores», sostuvo.

aseguró que la mejora trasciende los indicadores financieros. «Argentina está creciendo a un ritmo vertiginoso. Llevamos 27 meses seguidos de crecimiento y se reparte en todos los sectores», sostuvo. El motor patagónico: puso el foco en el sector primario exportador como garantía de repunte. «Las inversiones en sectores ya van a gran velocidad. Como Vaca Muerta, la minería y la energía, se van a acelerar rápidamente», prometió a la audiencia.

La exposición en The Economic Club marcó un hito diplomático para la Casa Rosada. Fundada en 1907, la institución agrupa a la crema y nata de Wall Street. Su membresía es extremadamente selecta: no alcanza con pagar la cuota de USD 1.400 mensuales, sino que exige el apadrinamiento de dos socios plenos y la aprobación de un estricto comité.

Entre sus filas figuran autoridades de la Bolsa de Nueva York, la Reserva Federal e IBM.

Agenda de cierre: la cumbre con Benjamín Netanyahu

Tras el guiño a los mercados, el Presidente trasladará su agenda nuevamente al edificio de las Naciones Unidas.

A las 17:00 (hora argentina), Milei mantendrá una cumbre bilateral cerrada con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, a quien definió horas antes como «un líder extraordinario con una visión geopolítica».

Si bien la Cancillería argentina adelantó que la reunión será a «agenda abierta», se espera que aborden la tensión geopolítica en Medio Oriente por la guerra contra Irán y el fortalecimiento de la cooperación en tecnología y seguridad.

En paralelo, la mesa diplomática buscará surfear una controversia bilateral de arrastre: las sanciones que el gobierno argentino impulsa contra Navitas Petroleum, la petrolera de bandera israelí que actualmente opera proyectos extractivos en las Islas Malvinas bajo licencias ilegales otorgadas por el Reino Unido.

Por la noche, tras participar en un encuentro ampliado de líderes latinoamericanos y Netanyahu, Milei dará por terminada su gira. En su camino al Aeropuerto John F. Kennedy, está previsto que realice su tradicional visita espiritual a la tumba del Rebe de Lubavitch (Ohel), antes de tomar el vuelo de regreso que lo dejará este viernes a las 08:30 en el Aeroparque metropolitano.

Con información de La Nación, Infobae y Clarín.