Javier Milei encabezó el acto oficial por el Día de la Bandera en Rosario: «¡Viva la Patria!»

El presidente Javier Milei encabezó este sábado el acto por el Día de la Bandera en Rosario, en una ceremonia que tuvo una fuerte carga política puertas adentro del oficialismo. La ceremonia no solo contó con la presencia del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sino que también estuvo la vicepresidenta Victoria Villarruel, que se encargó de gestionar su propia invitación ya que el presidente la omitió.

Javier Milei busca otra foto de unidad, pero sin Villarruel

La asistencia del jefe de Gabinete fue una clara señal de Javier Milei para ratificar su apoyo y despejar las dudas sobre su posible baja del Gobierno. El mandatario tiene toda la intención de buscar una foto de unidad de su equipo, aunque sin Villarruel con quien mantiene un distanciamiento político desde que inició su gestión.

Milei viajó a Rosario acompañado de casi toda la cúpula de su administración. En el avión oficial, se trasladó junto a la secretaria general de la presidencia, Karina Milei. En la ciudad santafesina fueron recibidos por un cordón de honor y recorrieron un tramo de 10 minutos en helicóptero hacia la sede rosarina de Prefectura Naval.

Al arribar fueron recibidos por el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y el intendente de Rosario, Pablo Javkin; quienes son los anfitriones de la ceremonia.

Por otra parte, en un avión militar salieron todos los funcionarios ejecutivos y dirigentes oficialistas desde el aeropuerto porteño. Hasta el momento, confirmaron su asistencia todos los ministros a excepción de Juan Bautista Mahiques (Justicia). La comitiva se compuso por el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la jefa de bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich; el secretario de Cultura, Leonardo Cifelli; y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez.

Por su cuenta y en auto particular, irá Victoria Villarruel. La vicepresidenta es la única representante del Gobierno que estuvo tanto 2024 como 2025 y por ello, pese a que no fue invitada por el propio presidente, aseguró que no se iba a perder la actividad de este año. «No se va a perder un acto patrio de estas características», justificaron desde su entorno.

El discurso de Javier Milei

El presidente recibió manifestaciones de apoyo durante su discurso mientras avanzaba con un extenso repaso histórico sobre la figura de Manuel Belgrano donde desarrolló una narrativa en la que ubicó al creador de la bandera como un símbolo de ruptura con el orden colonial.

Milei sostuvo que la bandera argentina nació el 27 de febrero de 1812 en Rosario y recordó el juramento de las tropas encabezadas por Belgrano frente al Paraná. Destacó que el símbolo patrio fue «una declaración profunda y espontánea de independencia y de principios» que luego se expandió hacia distintas partes del país.

Durante su exposición, el mandatario profundizó en la faceta económica del prócer a quien definió como un «reformista ilustrado» y precursor de ideas de libertad económica en el Río de la Plata. Allí vinculó sus planteos con la crítica al mercantilismo, la defensa de la propiedad privada, la competencia y el mérito, además lo presentó como una figura pionera en la difusión de ideas asociadas a la economía liberal.

Sobre el final de su presentación, el presidente revindicó la figura de Manuel Belgrano a quien presentó como un acto central en la construcción de la independencia y la idea de nación argentina.

Milei sostuvo que Belgrano fue «revolucionario en las ideas y valiente en la acción», además de “creador de la bandera, militar de Mayo e intelectual divulgador de ideas”. También sostuvo que la bandera representa no solo la historia del país sino también “la libertad política, económica y para el desarrollo personal”.

«Mientras haya argentinos dispuestos a defender la libertad, el trabajo, el mérito, la propiedad y la producción, el sueño de Manuel Belgrano seguirá vivo», expresó y antes de cerrar, agregó: «¡Viva la patria!”.