Día de la Bandera: Milei mostrará respaldo a Adorni en Rosario mientras se profundiza la distancia con Villarruel

El Presidente mantiene su respaldo político a uno de sus funcionarios más cercanos.

El presidente Javier Milei encabezará este sábado el acto por el Día de la Bandera en Rosario, en una ceremonia que tendrá una fuerte carga política puertas adentro del oficialismo. La presencia del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, junto al mandatario será interpretada como una nueva señal de respaldo en medio de las investigaciones judiciales y los cuestionamientos políticos que enfrenta el funcionario.

El acto comenzará a las 10 de la mañana en el Monumento Nacional a la Bandera y contará con un importante operativo de seguridad ante las protestas anunciadas por organizaciones sindicales.

Un gesto de apoyo a Adorni

Durante los últimos días, desde la Casa Rosada se encargaron de confirmar la presencia de Adorni en la actividad oficial. La decisión no pasó desapercibida, ya que llega en un contexto en el que sectores de la oposición y algunos aliados del Gobierno cuestionan al jefe de Gabinete por las inconsistencias detectadas en sus declaraciones patrimoniales.

La foto junto a Milei busca transmitir un mensaje claro: el Presidente mantiene su respaldo político a uno de sus funcionarios más cercanos y no contempla, por el momento, un alejamiento del cargo.

El gesto adquiere mayor relevancia luego de las tensiones generadas por las explicaciones públicas de Adorni sobre su patrimonio y las investigaciones judiciales que intentan determinar el origen de parte de sus fondos.

Villarruel volverá a mostrarse por separado

La otra imagen que concentrará la atención será la de la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien confirmó que participará de las actividades en Rosario pese a no haber sido incluida en la agenda oficial del Gobierno nacional.

La decisión vuelve a dejar expuesta la fractura política entre Milei y su compañera de fórmula, una relación que atraviesa uno de sus momentos más delicados desde el inicio de la gestión.

A través de sus redes sociales, Villarruel confirmó su asistencia y destacó su vínculo personal con la ciudad santafesina.

«El sábado estaré en Rosario, mi segunda casa y cuna de mi familia paterna. Siempre es un orgullo visitar la ciudad donde el general Belgrano izó nuestra Bandera por primera vez a orillas del río Paraná», expresó.

Desde el gobierno de Santa Fe aclararon que el gobernador Maximiliano Pullaro no cursó una invitación formal, aunque señalaron que, por cuestiones protocolares, la vicepresidenta puede participar de la ceremonia si así lo desea.

Fuerte operativo de seguridad

El acto también estará marcado por las medidas de seguridad previstas ante las manifestaciones anunciadas por la CGT Rosario y ATE, organizaciones que convocaron a protestas en rechazo a la presencia del Presidente.

Según informaron desde la provincia, habrá un despliegue de aproximadamente 350 efectivos distribuidos en tres anillos de seguridad alrededor del Monumento a la Bandera y las zonas de acceso.

El objetivo será garantizar el desarrollo normal de la ceremonia y evitar incidentes durante la visita presidencial.

De esta manera, el Día de la Bandera no solo servirá para conmemorar una de las fechas patrias más importantes del país, sino que también se convertirá en un escenario donde quedarán expuestas las tensiones internas del oficialismo y el respaldo que Milei busca ratificar hacia Manuel Adorni.