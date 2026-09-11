Video | Javier Milei habló ante docentes y estudiantes por el Día del Maestro: qué dijo en su mensaje

El presidente Javier Milei encabeza este 11 de septiembre un acto oficial con motivo de la conmemoración del Día del Maestro. En el mismo brindará un discurso dirigido a docentes y estudiantes.

Javier Milei por el Día del Maestro

La actividad inició a las 11 en la Biblioteca Nacional de Maestros del Palacio Sarmiento, sede de la Secretaría de Educación.

Según informó Presidencia, el mandatario busca dar un mensaje a la comunidad educativa en medio del debate sobre la gestión del sistema de enseñanza y las condiciones del sector.

Su intervención se produce tras conocerse los resultados de las pruebas PISA, que evidenciaron un retroceso en las tres áreas evaluadas: el país registró 393 puntos en Ciencias, 389 en Lectura y 367 en Matemática, sufriendo caídas de 13, 12 y 11 puntos, respectivamente, respecto a 2022.

La presentación del mandatario ocurre, además, en medio de la polémica desatada el pasado 27 de agosto a raíz de su exposición ante estudiantes del colegio ORT. La misma derivó en denuncias penales planteadas por sectores de la oposición por presunto uso proselitismo e incitación al odio político en un ámbito escolar.

En ese ámbito, además de arremeter contra la prensa y su «arenga de carácter proselitista», el mandatario insistió en «el populismo y la demagogia de nuestros adversarios políticos», al tiempo que reiteró teorías sobre el supuesto origen “satánico” del marxismo.

Con estas declaraciones, el Ejecutivo busca retomar la iniciativa institucional en el calendario educativo y fijar su postura respecto al rol docente y las políticas del área.

Con información de Noticias Argentinas