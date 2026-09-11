Otra renuncia sacude a Popstars: Valen Rizzuti dejó el programa y revelaron el motivo

A pocas semanas de su estreno, Popstars quedó en el centro de la polémica por los conflictos que habrían surgido detrás de cámara. Mientras la continuidad de Martín Cirio permanece bajo interrogantes, ahora trascendió la renuncia de Valen Rizzuti, una de las figuras vinculadas al streaming del reality de Telefe.

El dato se conoció en LAM (América TV), donde Pepe Ochoa reveló que Rizzuti habría decidido dejar el programa por diferencias relacionadas con los acuerdos laborales y las condiciones de grabación. La información también fue publicada por PrimiciasYa y Ciudad Magazine.

La salida se produce en momentos en que el reality conducido por Nico Vázquez atraviesa días agitados, con versiones sobre tensiones internas y dudas alrededor de la continuidad de algunas de sus figuras.

Por qué Valen Rizzuti renunció a Popstars

Según explicaron en LAM, la decisión de Valen Rizzuti estaría relacionada con cambios en las condiciones que había acordado antes de sumarse al proyecto.

Fefe Bongiorno aclaró que desde un comienzo Rizzuti había planteado que no podía participar de las grabaciones todos los días, debido a otros compromisos laborales. Esa condición, según su versión, había sido aceptada por la producción.

“Valen dijo desde el principio que no quería grabar todos los días, y fue algo acordado, no es que se borró”, explicó Bongiorno, según reprodujo Ciudad Magazine.

Pepe Ochoa aportó más detalles y aseguró que las condiciones iniciales habrían cambiado con el avance del programa.

“Valen había arreglado dos veces, después le fueron cambiando las cuestiones contractuales y no podía cumplir”, señaló el panelista. Actualmente, Rizzuti también forma parte de OLGA, lo que habría dificultado compatibilizar las nuevas exigencias de Popstars con sus otros compromisos laborales.

Qué rol tenía Valen Rizzuti en Popstars

Rizzuti se había incorporado al regreso de Popstars como parte de las figuras que acompañan el formato desde el streaming y el react del reality, junto a otros nombres vinculados al universo digital.

Su salida se conoció apenas semanas después del debut del programa y en medio de versiones sobre distintas dificultades que existirían durante las extensas jornadas de grabación.

De acuerdo con lo revelado en LAM, además de registrar cada episodio, quienes integran el ciclo deben grabar posteriormente diferentes contenidos y copetes para completar las emisiones.

Martín Cirio también quedó en el centro de las versiones sobre Popstars

La situación de Rizzuti trascendió prácticamente al mismo tiempo que las versiones sobre una posible salida de Martín Cirio, aunque los dos casos presentan una diferencia importante.

Inicialmente se informó que Cirio también había renunciado. Sin embargo, Ángel de Brito aclaró posteriormente que el influencer abandonó una grabación en medio de un fuerte enojo, pero que no habría formalizado su salida.

“Martín Cirio se fue a las puteadas, pero no renunció”, explicó el conductor de LAM. Denise Dumas agregó entonces otro dato que dejó abierta la incógnita: “Pero no se sabe si vuelve”.

En el caso de Rizzuti, en cambio, las versiones difundidas hablan de una renuncia vinculada con diferencias en los acuerdos laborales, aunque hasta ahora no trascendió un comunicado oficial de Telefe detallando su salida.

Popstars, en medio de rumores y conflictos internos

Las posibles bajas no son las únicas versiones que rodean al programa. En LAM también se habló de supuestas tensiones con Ángela Torres, integrante del jurado, relacionadas con las exigencias de las grabaciones.

Estas versiones fueron reproducidas por distintos medios durante las últimas horas, aunque se trata de información surgida del programa de América TV y no de una comunicación oficial de la producción de Popstars.

De esta manera, a pocas semanas de su regreso a Telefe, el reality enfrenta sus primeras turbulencias detrás de cámara, con la salida atribuida a Valen Rizzuti y la continuidad de Martín Cirio todavía bajo interrogantes.