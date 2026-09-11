Roca será sede por primera vez de «The Summit», el campeonato de ritmos latinos

La realización de esta competencia forma parte de un intento por ampliar la escena local de los ritmos latinos. Foto: gentileza.

Roca será sede por primera vez de una fecha clasificatoria de The Summit, Campeonato Argentino de Ritmos Latinos, una competencia que reunirá este domingo 13 de septiembre a bailarines, parejas, grupos y academias de distintas provincias de la Patagonia.

La jornada se desarrollará en la Casa de la Cultura (9 de Julio 1043), donde se presentarán participantes de Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego y La Pampa.

Esta instancia funcionará como clasificatoria para la final nacional, prevista en Córdoba, y abre además la posibilidad de acceder posteriormente a una competencia mundial.

Será desde las 13:30 hasta las 17, con presentaciones en la sala teatral y la participación de jurados nacionales.

La Sede Patagonia es organizada por Sincronía Productora, una productora cultural de Roca que desde 2023 trabaja con propuestas vinculadas a la salsa y la bachata, como clases, talleres o encuentros sociales.

«Es una competencia donde justamente reúne diferentes bailarines de la Patagonia», explicó Yasmina Cejas, integrante de la organización local del evento en diálogo con Río Negro Radio.

Escuchá la nota completa acá:

Roca busca ganar espacio en la escena de la salsa y la bachata

Para la organizadora, Roca todavía no ocupa un lugar central dentro del circuito regional de ritmos latinos, a diferencia de otras ciudades.

«Roca todavía no es un lugar donde uno diga: ‘Vamos a bailar salsa y bachata ahí, que sabemos que va a haber algún evento‘», señaló. En ese sentido, explicó que existe movimiento en ciudades como Neuquén capital, Cutral Co, Viedma y Bariloche, mientras que en Roca «todavía no es un lugar base en lo que es ritmos latinos».

La realización de esta competencia forma parte de un intento por ampliar esa escena local. «De hecho es lo que deseamos: impulsar un poco más», sostuvo.

En los últimos tiempos, según contó, comenzaron a aparecer más espacios destinados a este tipo de música y baile, como las llamadas «salseras«, lugares donde se puede ir a bailar salsa y bachata y encontrarse con personas de distintos niveles de experiencia.

Yasmina destacó que no es necesario llegar con experiencia previa para participar de esos espacios. «Si uno no sabe bailar y desea meterse en el ambiente, mi sugerencia es ir a mirar, porque una vez que observás cómo se manejan, cómo son los códigos del baile, te das cuenta de que podés bailar con cualquier persona», explicó.

Para la organizadora, además, el aprendizaje es una cuestión de práctica: «Nadie baila igual que otra persona». También señaló que actualmente existen clases y talleres individuales para quienes prefieren aprender de manera más personalizada antes de incorporarse a encuentros con más gente.

Una jornada para quedarse todo el día

Además de la competencia, la Casa de la Cultura tendrá una feria de emprendedores regionales, con puestos de artesanos y propuestas como cerámica y alfajores artesanales.

«La idea es que vayan y se instalen ahí, se lleven el matecito y se queden todo el día en Casa de la Cultura«, contó.

La feria funcionará en paralelo con la competencia y también habrá una propuesta gastronómica en el lugar.

Una de las novedades de esta edición es además la incorporación de participantes infantiles. Según explicó la organizadora, ya hay una niña de 7 años inscripta para competir.

El encuentro busca reunir a personas de distintas edades y niveles de experiencia. «Estos lugares se prestan para que todos los que tienen el mismo deseo, que es bailar y moverse un poco y divertirse, se encuentran en un mismo lugar, más allá de la edad que tengan», sostuvo.

De Roca a Córdoba y con la mira en el Mundial

Los participantes que clasifiquen en la instancia patagónica tendrán como siguiente destino la final nacional en Córdoba. Yasmina explicó que allí se espera una convocatoria de más de 1.500 competidores, antesala de la instancia mundial.

«The Summit es una de las competencias de mayor importancia en el mundo en lo que es ritmos latinos», afirmó, y agregó que este año se espera una convocatoria superior a la de ediciones anteriores.

Hay entradas disponibles de manera anticipada y también en puerta. Según informó la organización, los socios de Club Río Negro tendrán un 10% de descuento en la compra de entradas en puerta.

Por la noche, de 19 a 23.30, se realizará el Social de Salsa y Bachata, una propuesta abierta al público general. No será necesario ser bailarín experimentado para participar. «Es como ir a divertirte un rato», resumió Yasmina.

Para conocer las actividades y propuestas de la productora se puede consultar su cuenta de Instagram @sincroniaproductora.