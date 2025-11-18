Javier Milei estrecha vínculos con el candidato a presidente de Chile: «La Libertad de América Avanza»

El candidato a presidente de Chile se comunicó con Javier Milei.

El presidente Javier Milei establece lazos con el candidato presidencial de Chile, José Antonio Kast. Este martes se conoció que ambos mantuvieron una conversación y el libertario lo celebró en redes sociales: «La Libertad de América Avanza».

Mediante un posteo en su cuenta de la red social x, el candidato presidencial chileno confirmó que mantuvo el diálogo con Javier Milei a la que calificó como «buena conversación».

El republicano destacó que coincidió con el libertario «en las enormes oportunidades que tiene América Latina y la relación entre Chile y Argentina hacia un futuro con más libertad, seguridad y progreso económico».

La publicación luego fue compartida después por Javier Milei quien expresó: «LA LIBERTAD DE AMÉRICA AVANZA!».

Cabe recordar que Chile está en plena etapa de elecciones presidenciales. En las elecciones pasadas la candidata del oficialismo, Jeannete Jara se impuso por un escaso margen, pero deberá enfrentarse con el republicano Kast en un balotaje.

La contienda está prevista para el próximo 14 de diciembre, cuando se conocerá quién es el sucesor del actual mandatario Gabriel Boric.

La postulante oficialista alcanzó la vez pasada el 26,6% de los votos y Kast llegó al 24,19%.

Con información de Noticias Argentinas