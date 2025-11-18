El Gobierno afirmó que la reforma laboral quiere lograr un «mercado de trabajo» con sueldos altos y «más empleo»

La reforma laboral es un tema fuertemente discutido en el país. El Gobierno apunta a su aprobación, pero la oposición rechazó rotundamente la propuesta. En este sentido, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, volvió a hablar sobre la medida y explicó cuál es su objetivo.

Sturzenegger afirmó que la reforma laboral que impulsa el Gobierno apunta a «lograr un mercado de trabajo» en el que «suba el sueldo de la gente y haya más empleo». El ministro indicó, en declaraciones radiales a la que accedió Noticias Argentinas: «Necesitamos que la gente pueda tener trabajo formal, la Argentina hace 15 años que no crea trabajo formal, y tenemos un problema muy serio en ese sentido».

Federico Sturzenegger sobre la reforma laboral

El funcionario aseguró que «en relación de trabajo todo el mundo ‘caranchea’, todos muerden algo, empezando por el Estado que cuando se contrata a un trabajador cobran unos impuestos impresionantes». Tras esto, resaltó: «Los sindicatos también ‘caranchean’ con la cuota sindical y la solidaria; la industria del juicio con los abogados ‘caranchean’, los empresarios ‘caranchean’ con el tema de los aportes«.

Sturzenegger es quien se encuentra trabajando en aspectos de la reforma y sostiene que lo que ocurre con el empleo formal «es como Jesús con los panes, hay que darles a todos, pero acá no hay milagros y entonces lo pagan el empresario y el trabajador». El funcionario explicó que los salarios «se fijan en las convenciones colectivas entre representantes empresarios y del sindicalismo; y hay una comisión que se cobra por gestionar eso. Son unas 100 lucas ($100.000) por cada trabajador«.

En cuanto a las indemnizaciones, el ministro indicó que el «problema lo tenemos con la ‘industria del juicio’ que genera un montón de Incertidumbre«, porque en los juicios «no se paga un mes por cada año trabajado, sino que los jueces te lo multiplican por dos o tres y eso es lo que tenemos que acotar».

Con información de Noticias Argentinas