Javier Milei le dará la bienvenida política a Ravier junto a Santiago Caputo y la militancia libertaria en la Fundación Faro

El Gobierno decidió reactivar el cargo de vocero presidencial –rol que ocupaba Manuel Adorni- y designó el viernes al diputado libertario por La Pampa, Adrián Ravier. Si bien su nombramiento quedará firme la próxima semana tras la jura institucional en la Casa Rosada, también se formalizará públicamente cuando acompañe al presidente en una actividad de la Fundación Faro.

Javier Milei y su agenda: la jura de Ravier, acto en la Fundación Faro y viaje a Madrid

El próximo martes, los libertarios de Santiago Caputo saldrán a reivindicar su apoyo a Javier Milei cuando el presidente se presente en evento programado de la Fundación Faro junto a su nuevo vocero, Adrián Ravier.

Se trata de una actividad clave que funcionará para formalizar las funciones de su Ravier, pero también para poner en el centro de la escena a Santiago Caputo, el otro vértice del Triángulo de Hierro libertario.

Mientras la situación de Manuel Adorni se complica cada vez más y pone en el centro de las críticas a la administración de Javier Milei, el mandatario busca relanzar la gestión de la mano de los libertarios de las Fuerzas del Cielo y lo hará marcando su presencia en otro acto de la Fundación Faro, un espacio por excelencia de Santiago Caputo.

El viernes, cuando el jefe de Gabinete anunció su reemplazo en la Vocería, fueron los «cielistas» quienes le dieron la bienvenida a Ravier de una manera locuaz y efusiva. «Un nuevo desafío al servicio de las ideas de la libertad. Desde Fundación Faro felicitamos a Adrián Ravier por su designación como vocero presidencial y le deseamos el mayor de los éxitos en esta tarea clave para seguir transformando la Argentina», dijeron.

En el Gobierno ansían que Ravier asuma cuanto antes y tome las riendas de la comunicación que quedaron en pausa desde que inició la investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra Manuel Adorni. Fuentes oficiales adelantaron a Infobae que la jura del nuevo ministro ante el presidente se concretará el lunes en el Salón Blanco, por lo tanto cuando comparta el acto político liberal de Santiago Caputo ya habrá asumido oficialmente en el cargo que dejó Adorni cuando asumió como Jefe de Gabinete.

Desde la Casa Rosada señalaron que la celeridad se debe también a que Milei tiene previsto viajar el miércoles a Madrid para participar de una serie de eventos empresariales y académicos. A esto se le suma que en su regreso, se dirigirá a Estados Unidos para formar parte de los festejos de Donald Trump por el Día de la Independencia estadounidense.

Con información de Infobae