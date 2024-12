Javier Milei le dio un ultimátum a Macri por las elecciones 2025: «Si no vamos juntos, iremos separados»

El Gobierno se muestra confiado con el futuro de las elecciones legislativas del 2025 y en una eventual alianza entre La Libertad Avanza y el PRO. Pero ante la falta de confirmación por parte del partido de Mauricio Macri, el presidente Javier Milei se adelantó y planteó cómo será la relación entre ambos si el resultado no es el esperado.

Aún no comienza el 2025, pero las elecciones legislativas del próximo año en las que se renovará la mitad del Congreso, son materia fuerte de debate en el ámbito político. Estas elecciones son esenciales tanto para el oficialismo que busca aprobar proyectos como para la oposición que intenta hacerle frente al Gobierno.

En este sentido el gobierno de Javier Milei apunta a una alianza con el PRO pese a las diferencias evidentes que hay entre el partido conducido por Mauricio Macri y La Libertad Avanza. Es en este sentido que este domingo el presidente Javier Milei impuso algunas condiciones y anticipó que si la alianza no se concreta, el bloque libertario tomará su propio camino.

«Me niego rotundamente a eso de que ‘en esta sección sí, en esta sección no’. Eso es hacerle trampas al electorado. O vamos juntos en todo (con el PRO), o vamos por separado«, declaró el presidente en una entrevista con la revista Forbes la cual se publicará completa el domingo próximo.

De esta manera Milei le envió un ultimátum a Macri que hasta el momento no se pronunció al respecto. El mandatario consideró, según lo compartido en diario Clarín, que no posicionarse en un mismo lugar sería «engañar al electorado» y expresó: «Los que estamos del lado de las ideas de la libertad, nos ponemos de este lado. Del otro lado no me interesa, porque yo no estoy del otro lado, no tengo nada que hablar con los kukas (en referencia a los kirchneristas)».

A las declaraciones de Javier Milei se sumaron los dichos de Patricia Bullrich quien en otra entrevista sostuvo que el PRO es en gran parte oficialista y que por este motivo tendría que sumarse a la fusión con el bloque libertario. «Esta elección es profundizar la transformación o ser del club del helicóptero», indicó la ministra.

Una alianza en dudas: las diferencias de Macri con el Gobierno

Lo cierto es que la posibilidad de una alianza entre el PRO y La Libertad Avanza está en dudas debido a la creciente tensión entre Mauricio Macri y el Gobierno. El presidente del PRO emitió varias quejas de «destrato» pese al apoyo en el Congreso.

La semana pasada Macri reveló sus profundas diferencias con el gobierno de Javier Milei y aseguró que su partido sufre un «destrato casi permanente». Sostuvo que pese a que el PRO es el principal aliado del oficialismo, no reciben el apoyo necesario.

El expresidente planteó también que «el gran desafío que tiene la Argentina es recuperar la confianza de aquellos que tienen que decidir inversiones» y en este sentido prometió «hacer una buena propuesta electoral» en 2025 con «caras y gente conocida»: «Vamos a prepararnos para hacer una oferta electoral con más cambio y más república». Lo que muestra sus intenciones de ir por una vía diferente a la de Javier Milei.