Javier Milei le tomó juramento a Lisandro Catalán, y se oficializó su nombramiento como nuevo ministro

El ministro del Interior, Lisandro Catalán, fue designado formalmente en el Boletín Oficial. El presidente Javier Milei lo tomó juramente este lunes al mediodía. Fue una de las modificaciones que llevó adelante el Gobierno nacional luego de perder las elecciones bonaerenses.

Catalán antes de ser nombrado a cargo del Ministerio del Interior era vicejefe de Gabinete del Interior.

El Poder Ejecutivo instrumentó la creación del Ministerio del Interior través del decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) número 658/2025, y con el decreto 672/2025 designó a Catalán al frente de la cartera.

Perfil y trayectoria de Lisandro Catalán, el nuevo ministro de Javier Milei

Desde Noticias Argentinas, detallaron el perfil del nuevo ministro:

Formación Académica: Abogado egresado de la Universidad Nacional de Tucumán y Magister en Gestión Pública por la Universidad Austral.

Abogado egresado de la Universidad Nacional de Tucumán y Magister en Gestión Pública por la Universidad Austral. Vínculo con Francos: Su relación con Guillermo Francos es de larga data. Trabajaron juntos en el Banco Provincia durante la gobernación de Daniel Scioli en la provincia de Buenos Aires, donde forjaron un estrecho vínculo. También compartieron espacio en la Fundación Acodar.

Su relación con Guillermo Francos es de larga data. Trabajaron juntos en el Banco Provincia durante la gobernación de Daniel Scioli en la provincia de Buenos Aires, donde forjaron un estrecho vínculo. También compartieron espacio en la Fundación Acodar. Experiencia en el Estado: Ingresó al Registro Nacional de Reincidencia durante la presidencia de Mauricio Macri.En 2020, fue nombrado director del área durante el gobierno de Alberto Fernández, bajo la gestión de la ministra de Justicia, Marcela Losardo.

Ingresó al Registro Nacional de Reincidencia durante la presidencia de Mauricio Macri.En 2020, fue nombrado director del área durante el gobierno de Alberto Fernández, bajo la gestión de la ministra de Justicia, Marcela Losardo. Rol en la Transición y Gestión Libertaria:Fue uno de los encargados, junto a Francos, de la transición de gobierno con el peronismo, liderada por Eduardo «Wado» de Pedro.En la gestión de Javier Milei, se desempeñó como Secretario del Interior, manteniendo un fluido contacto con los gobernadores. Desde esa posición, fue clave en la búsqueda de acuerdos para la aprobación de la Ley de Bases.También fue fundamental en el armado de La Libertad Avanza en las 24 jurisdicciones del país para las próximas elecciones, trabajando de cerca con Karina Milei, secretaria general de la Presidencia.





Video: el momento de la jura de Lisandro Catalán

Así fue el momento de la jura del nuevo ministro del Interior:

Reuniones y cadena nacional, la agenda de Javier Milei este lunes

Este lunes, como parte de su agenda, el presidente Javier Milei convocó a su equipo de colaboradores a para delimitar los próximos pasos de la gestión y ultimar los detalles del cronograma de actividades camino a las elecciones nacionales del 26 de octubre.

Por la tarde, el mandatario tiene previsto grabar a las 18 la cadena nacional en la que presentará en detalle el Presupuesto 2026. Se emitirá a las 21.