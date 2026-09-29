Milei a los inversores en París: «Son bienvenidos para venir a llenarse los bolsillos en la Argentina»

En la antesala de su viaje a París para asistir a la «Argentina Week«, el presidente Javier Milei le envió un contundente mensaje a los empresarios del país europeo: «Los inversores son bienvenidos para venir a llenarse los bolsillos en la Argentina«. En una entrevista con el medio Le Point, el mandatario aseguró que las ganancias privadas van a crear «empleo y prosperidad para los argentinos».

Durante el reporte, el jefe de Estado arremetió contra la oposición por cuestionar el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). «Es una estupidez sin nombre dicha por analfabetos económicos. No voy a perder el tiempo con brutos que pretenden que dos más dos es 257.894», aseveró.

Para graficar su postura sobre los dirigentes opositores, los comparó con personajes de ficción: «¿Se acuerdan de los hermanos Macana en Los Autos Locos, esos dos cavernícolas que se comunicaban golpeándose la cabeza con garrotes? Esa es la oposición en la Argentina. Denles un ábaco para hacer una suma y se van a equivocar».

En defensa del RIGI, Milei resaltó la recuperación financiera de la petrolera estatal al señalar que la acción de YPF «había caído a US$3» durante el kirchnerismo, pero hoy «supera los US$50». Además, afirmó que la balanza energética pasó de un déficit de US$5.000 millones a un superávit de US$10.000 millones, al tiempo que proyectó exportaciones por más de US$100.000 millones para este año y de entre US$180.000 millones y US$200.000 millones para 2031.

«Protegemos el derecho de propiedad y la santidad de los contratos, y lo demostramos con hechos. Los inversores son bienvenidos para venir a llenarse los bolsillos en la Argentina. Sus ganancias van a crear empleo y prosperidad para los argentinos», enfatizó.

Al ser consultado sobre el vínculo con su par francés, Emmanuel Macron, señaló: «Tengo una excelente relación con él, lo considero un amigo». Recordó también que el líder galo, junto a la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, tuvo un rol determinante para destrabar los votos europeos en el Fondo Monetario Internacional (FMI), lo que le permitió a la gestión sanear el balance del Banco Central y salir del cepo.

«Tengo una deuda de gratitud inmensa con él», sostuvo al definir a Francia como uno de los mayores inversores en el país. Entre risas, agregó: «Es una relación madura entre dos países hermanos… aunque nosotros somos mucho mejores en fútbol».

Sobre las diferencias ideológicas con Macron, aclaró: «Él tiene posiciones comprensibles desde el punto de vista de la economía neoclásica. Yo vengo de la escuela austríaca, soy anarcocapitalista. Pero tengo los pies sobre la tierra». En tanto, respecto a la compra de submarinos —donde compite la firma francesa Naval Group con la alemana Thyssenkrupp y la surcoreana Hanwha—, sostuvo que la decisión apuntará a la opción que mejor sirva a los intereses nacionales.

Por último, al referirse al acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, resistido por el sector agropecuario francés, el mandatario opinó: «Pretender que el libre comercio empobrece es retroceder al pensamiento de las cavernas». La segunda entrega de la entrevista será publicada este miércoles bajo el título “La ONU es una guarida de burócratas pretenciosos”.