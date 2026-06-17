Javier Milei otorgó por DNU un aumento salarial de hasta 25% para las Fuerzas Armadas: a quiénes alcanza la medida

El Gobierno oficializó un aumento para los integrantes de la Fuerzas Armadas. La medida se publicó en el Boletín Oficial y apunta a reconocer la capacitación académica y técnica del personal. La suba alcanzará hasta un 25%.

Incremento para las Fuerzas Armadas: el detalle del DNU

Mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 473/2026 que lleva la firma del presidente Javier Milei, del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y de los restantes miembros del gabinete ministerial, se fijó la creación del beneficio adicional de carácter remunerativo en los haberes mensuales de los uniformados.

El documento informó que se creó el Suplemento por Título, se trata de un nuevo suplemento económico de carácter general para todo el personal militar del cuadro permanente que acredite títulos afines de sus tareas, «independientemente de su condición de ingreso». La normativa, según el Gobierno, busca incentivar y recompensar la formación académica superior debido a la modernización de las Fuerzas Armadas.

Respecto a los porcentajes de los beneficios, se indicó que el suplemento se calculará sobre el haber mensual correspondiente al grado del militar, bajo la siguiente escala:

Posgrados (Especialización, Maestría o Doctorado): Recibirán un 25% adicional. (Para títulos del extranjero se requiere aval de la Fuerza y apostilla).

Recibirán un 25% adicional. (Para títulos del extranjero se requiere aval de la Fuerza y apostilla). Títulos de Grado (Carreras de 4 años o más): Recibirán un 15% adicional.

Recibirán un 15% adicional. Tecnicaturas o Títulos Superiores Equivalentes (Mínimo 2 años): Recibirán un 10% adicional.

En el decreto se remarcó que el suplemento también se aplica al personal militar en situación de retiro y a los familiares con derecho a pensión, siempre y cuando el causante haya obtenido el título antes de pasar a la situación de retiro.

También se informó que con esta normativa, se deroga el suplemento particular por título terciario previo (Art. 57, inc. 2 de la Ley 19.101) para unificar el sistema. No obstante, «se establece una norma de resguardo para garantizar que ningún militar en actividad sufra una rebaja en su retribución mensual bruta actual por este cambio».

Finalmente el decreto estipula que la medida entrará en vigencia a partir del 1° de julio de 2026 y los gastos serán financiados por el presupuesto del Ministerio de Defensa.