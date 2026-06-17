«¡Vamos Argentina carajo!»: el eufórico festejo de Javier Milei por el debut de Messi y el plan secreto para viajar al Mundial 2026

El debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026 con el contundente triunfo 3 a 0 ante Argelia, hizo estallar las redes sociales en la cima del poder político.

El presidente Javier Milei apeló a su clásico estilo discursivo para sumarse a los festejos por el hat-trick del capitán Lionel Messi, que posicionó de forma inmediata al equipo de Lionel Scaloni como líder absoluto del Grupo J.

Apenas se cumplieron los 90 minutos reglamentarios del encuentro en América del Norte, el jefe de Estado utilizó su cuenta personal en la plataforma X para lanzar una descarga de euforia colectiva:

“VAMOS ARGENTINA CARAJO…!!!”, escribió en mayúsculas, marcando la primera interacción directa del líder libertario con el plantel campeón del mundo.

VAMOS ARGENTINA CARAJO…!!! — Javier Milei (@JMilei) June 17, 2026

Mensaje en el aire: la reacción de Luis «Toto» Caputo

El impacto de los tres goles del astro argentino también alcanzó al ala económica del Gabinete en pleno viaje oficial. El ministro de Economía, Luis Caputo, reveló la trastienda de cómo vivió el final del partido desde las alturas y no escatimó en elogios hacia el 10:

“Cuando el piloto del avión me dijo que habíamos ganado con 3 goles de Messi, pensé lo mismo que todos los argentinos: ¡no puede ser tan genio! Messi ya no solo es el mejor jugador de fútbol de la historia. Es el mejor deportista de la historia”, confesó el jefe del Palacio de Hacienda.

Cuando el piloto del avión me dijo que habíamos ganado con 3 goles de Messi, pensé lo mismo que todos los argentinos: no puede ser tan genio!

Messi ya no solo es el mejor jugador de fútbol de la historia. Es el mejor deportista de la historia.

🇦🇷🇦🇷🇦🇷 — totocaputo (@LuisCaputoAR) June 17, 2026

La hoja de ruta de Milei: ¿Viaja a ver los Octavos de Final?

Detrás de la euforia tuitera se esconde una detallada ingeniería logística que podría llevar al Presidente directamente a las tribunas mundialistas en julio. Según confirmaron fuentes oficiales a Infobae, la agenda internacional del mandatario coincide de forma milimétrica con la fase de eliminación directa del certamen deportivo:

Fin de junio: El Presidente tiene agendados compromisos y encuentros oficiales en Madrid, España.

El Presidente tiene agendados compromisos y encuentros oficiales en Madrid, España. 4 de Julio: Tras concluir su paso por Europa, Javier Milei emprenderá un vuelo directo hacia la ciudad de Nueva York, Estados Unidos.

Tras concluir su paso por Europa, emprenderá un vuelo directo hacia la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. El factor clave: Si la Selección Argentina sella su clasificación a los octavos de final, ese cruce decisivo se disputará justamente entre el 4 y el 7 de julio.

Aunque desde la Casa Rosada mantienen extrema cautela sobre las sedes definitivas y no confirman si el mandatario presenciará los partidos en los estadios norteamericanos, en el entorno presidencial admiten que la fecha de llegada a EE.UU. abre una ventana perfecta para un fuerte golpe de efecto político y deportivo en pleno «efecto Mundial».