Javier Milei podría participar de la cumbre del Mercosur, pero hay dudas por el acuerdo con la Unión Europea

El presidente Javier Milei aún evalúa su participación en la cumbre del Mercosur que se realizará en Brasil el próximo jueves 20 de diciembre, pero desde el entorno de la Casa Rosada surgieron dudas ante el posible acuerdo comercial con la Unión Europea.

La Cumbre del Mercosur se realizará esta semana en Foz de Iguazú, Brasil. El presidente Javier Milei fue invitado, pero aún no confirmó su asistencia aunque desde su entorno manifestaron que el viaje está «en agenda y es muy probable que vaya».

Sin embargo, desde el entorno del libertario remarcaron que no guardan esperanzas sobre la posibilidad de que se ratifique de manera definitiva el tratado comercial entre el bloque regional y la Unión Europea.

El vínculo con el bloque, en especial con Lula Da Silva, no es el más fluido, pero aún así en la Casa Rosada destacaron los intentos del líder del Partido de los Trabajadores de acercarse al republicano Donald Trump. Además remarcaron que la relación entre Argentina y Brasil no deja de ser «institucional».

Desde Noticias Argentinas revelaron que el Gobierno no se muestra optimista de concretar el tan ansiado de acuerdo a raíz de la postura que encarnan países como Francia e Italia. Una fuente de la Casa Rosada expresó al mismo sitio: «No soy optimista. No porque no estemos a favor, obvio que queremos poder comerciar libremente, pero encontramos resistencia en Francia e Italia«.

Por su parte el presidente de Francia, Emmanuel Macron, anticipó que el acuerdo entre ambos bloques tendrá un «no rotuno de Francia» dado que aseguran que «no protege los intereses de los agricultores».

Con información de Noticias Argentinas

El presidente de Francia en contra del acuerdo entre la UE y el Mercosur

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anticipó que rechazará el acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur, tras mantener una reunión con agricultores de su país en Toulouse.

Macron les afirmó que el tratado entre ambos bloques regionales tendrá «un no rotundo de Francia», por lo que llevó tranquilidad al sector rural galo, según confirmó la ministra de Agricultura, Annie Genevard.

«Francia no puede validar en estos momentos el proyecto de acuerdo con los países del Mercosur porque no protege los intereses de nuestros agricultores», señaló Genevard que también participó en la reunión.

En ese sentido, la funcionaria agregó: «No se puede aceptar que se produzcan o se importen a suelo europeo productos y alimentación que no respeten las reglas que imponemos a nuestros propios productores».

Unos 300 agricultores pidieron aclaraciones este miércoles a Macron sobre el tratado de libre comercio con el Mercosur (Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay), después de que el presidente asegurara la semana pasada que veía perspectivas positivas para la firma de ese acuerdo.

«El presidente se comprometió hoy a no firmar el Mercosur hasta que no incluya las cláusulas que se deberían poner en marcha», afirmó el titular de la Federación Regional de Sindicatos de Explotadores Agrícolas (Frsea), Jean-Marie Driat, quien se opone al tratado en su conjunto.