Javier Milei quiere retirarle la custodia a Fabiola Yañez tras su lujosa cena de Año Nuevo en Madrid

El gobierno de Javier Milei anunció este jueves que presentará un informe a la Justicia para que la exprimera dama Fabiola Yañez deje de tener custodia en España, donde reside en medio de la disputa judicial con el exmandatario Alberto Fernández.

La decisión fue confirmada por el mismo presidente, que en su cuenta de la red social X publicó: «Le pedí a la Ministra de Seguridad, @PatoBullrich, que eleve un informe a la justicia sobre el sin sentido de mantener una custodia a la ex primera dama y ex pareja del ex presidente«.

Y sostuvo que la Justicia «evaluará este pedido positivamente. Los impuestos de los ciudadanos son para mejorar la vida de la población. No para privilegios de quienes no llevaron con austeridad la investidura».

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, le respondió al mandatario por la misma red social: «Presidente, ya hago el informe de manera inmediata y se lo elevo a la Justicia«.

Fabiola Yañez, en medio de la polémica por una costosa cena en Madrid

De acuerdo a la agencia Noticias Argentinas, la polémica por la custodia Yañez en el exterior recrudeció esta semana luego de que se filtraran imágenes de la exprimera dama cenando en un costoso restaurante de la capital española para recibir Año Nuevo.

En ese lugar, trascendió de las fotografías, se la pudo ver solamente acompañada por un hombre que sería su nueva pareja y los custodios personales.