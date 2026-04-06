Javier Milei le agradeció a José Kast por el «tradicional apoyo de Chile» en el reclamo de las Islas Malvinas

Este lunes 6 en Casa Rosada hubo un encuentro bilateral entre Javier Milei y el flamante presidente de Chile, José Antonio Kast. Después del encuentro, ambas cancillerías firmaron un comunicado en conjunto en donde reconcen el derecho soberano de Argentina en las Islas Malvinas.

Milei y Kast mantuvieron una reunión acompañados por el canciller Pablo Quirno y su par chileno, Francisco Pérez Mackenna.

Después, hubo otro encuentro en el Salón Eva Perón con otros funcionarios del país vecino en el que también participaron Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el ministro de Economía, Luis Caputo; la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva; el secretario coordinador de Infraestructura, Carlos Frugoni; el secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Fernando Brun; y el subsecretario de Política Exterior, Juan Navarro.

Apoyo de Chile en el reclamo de las Islas Malvinas

En un comunicado en conjunto, el presidente Kast reitiró «el respaldo del Gobierno de Chile a los derechos de soberanía de la República Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes».

Además, reafirmó la necesidad de que «Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte reanuden las negociaciones a fin de encontrar, a la mayor brevedad posible, una solución pacífica y definitiva a la disputa de soberanía».

Por su parte, Milei le agredeció en nombre del Gobierno argentino por el «tradicional apoyo» en la cuestión Malvinas

Por último, ambos gobiernos informaron que mantendrán encuentros de trabajo para generar «mejores condiciones para la atracción de inversiones recíprocas y externas; la expansión del comercio bilateral, regional y hacia terceros mercados; la integración y complementación energética y minera y la generación de oportunidades para el sector privado»