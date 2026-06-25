La maniobra de Patricia Bullrich expuso las fracturas del Senado y postergó el debate sobre Manuel Adorni

En una jugada de último momento orquestada por la jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, se cayó por falta de quórum la sesión del Senado donde iban a votarse los proyectos contra Manuel Adorni. El jefe de Gabinete volvió a zafar de la interpelación y ganó un tiempo valioso: el tema se discutirá en comisión el próximo miércoles y tardaría por lo menos una semana más en llegar al recinto.

Bullrich hizo caer la sesión del Senado y Adorni volvió a zafar de la interpelación

En el recinto ya estaban presentes los senadores de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR y provinciales como la peronista cordobesa Alejandra Vigo, dispuestos a sesionar. Pero irrumpió Bullrich y, con los pulgares abajo, dio a su tropa la orden de levantarse. Les fue a hablar uno por uno bajo la atenta mirada de Ignacio Devitt, el enlace entre el Congreso y la Casa Rosada, desde uno de los palcos.

Algunos senadores pedían explicaciones y otros directamente hacían caso omiso, como Luis Juez, quien se atornilló a su banca. Macristas, radicales y provinciales, como Vigo, también se quedaron sentados. Sin embargo, del bando opuesto, las bancas del peronismo estaban completamente vacías. Cuando se hicieron las 11.30, la sesión finalmente cayó con solo 25 presentes. Bullrich logró el cometido.

“El que venía con un proyecto de interpelación era el kirchnerismo. Tendrían que haber garantizado el número, pero no se sentaron. ¿Por qué vamos a dar nosotros el quórum y someternos a que los corruptos más grandes de la historia se pasen horas (cuestionando a Adorni)? Querían socavar al Gobierno, ponerlo en una situación de falta, y se pusieron en falta ellos”, fundamentó Bullrich a la prensa acreditada.

El PJ, al mando de José Mayans, había decidido no prestarse a la sesión para no convalidar la votación que quería imponer Bullrich con dos tercios de los votos: para el kirchnerismo, los proyectos contra Adorni no necesitaban dictamen y tampoco mayoría agravada. “Es una vergüenza defender una interpretación tan retorcida de la Constitución para salvar a Adorni”, se quejó Mayans en conferencia de prensa.

Además, el PJ tampoco estaba dispuesto a votar la ley de inviolabilidad de propiedad privada del ministro Federico Sturzenegger, que figuraba en el temario y que propone, entre otros puntos, la libre venta de tierras nacionales a particulares extranjeros. Denunciaban una “entrega de la soberanía nacional” y “un peligro para la integridad del país”.

Las interpretaciones sobre lo sucedido fueron múltiples. La primera fue que Bullrich decidió no exponer al ministro coordinador a otro desgaste del peronismo en el recinto. Es el mismo argumento con el que había decidido levantar el informe de gestión del 2 de julio, aunque luego el jefe de Gabinete la contradijo y se mostró dispuesto a ir al Senado.

Pero también hubo quienes leyeron la maniobra como un mensaje interno a la Casa Rosada: si no resuelven la situación del jefe de Gabinete, el Senado seguirá paralizado y no podrá avanzar con la agenda del presidente Javier Milei. La ley de propiedad privada fue el costo que tuvo que pagar Bullrich, que aplazó el tema por segunda vez consecutiva.

La salida que encontró fue abrir el debate sobre Adorni en la Comisión de Asuntos Constitucionales, que preside el libertario fueguino Agustín Coto. Será el próximo miércoles 1 de julio a las 15, un día después de que la comisión homónima de la Cámara de Diputados discuta el mismo tema. Si hay dictamen en el Senado, llegaría al recinto recién la otra semana, por lo que Adorni ganó un respiro.

Acusaciones cruzadas

“Jornada bochornosa. Nuevo manoseo institucional en el Senado. Se hizo caer una sesión clave con el solo fin de seguir dilatando la interpelación del jefe de Gabinete. Mantengo mi firme decisión de apoyar toda iniciativa que vaya en ese sentido”, se quejó la schiarettista Vigo, una de las que no se levantó de su banca.

También pululaban en el recinto su par de bloques, el correntino Carlos “Camau” Espínola, los misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, los santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano, la salteña Flavia Royón, la neuquina Julieta Corroza y los tres de Convicción Federal, bloque que responde a gobernadores dialoguistas del PJ.

El PRO, que había sumado un proyecto de moción de censura, también mostró bronca y salió a denunciar un pacto entre La Libertad Avanza y el kirchnerismo. Lo cierto es que los dos macristas tampoco estaban dispuestos a ir a fondo, porque avalaban el criterio de dos tercios para tratar los proyectos y sabían a la perfección que difícilmente se conseguirían.

“Ni La Libertad Avanza ni el kirchnerismo dieron quórum para tratar nuestro proyecto de interpelación a Adorni. Vamos a seguir insistiendo para que los argentinos tengan las explicaciones que merecen”, afirmaron en redes sociales los senadores del PRO Martín Goerling y Victoria Huala.

La jujeña Carolina Moisés, del peronismo no kirchnerista, cargó contra el espacio de Mayans. “No dieron quórum quienes firmaron el pedido de interpelación y se pasaron la semana discutiendo cuestiones reglamentarias. Cuando se grita en los medios y después no se sientan en el recinto a enfrentar el problema, todo parece una burla y la sociedad tiene razón en indignarse”, planteó.

La UCR, que también estaba dispuesta a sesionar, emitió un comunicado. “El Senado no puede seguir paralizado. Cumplimos con nuestra responsabilidad en el recinto, pero lamentablemente la sesión se cayó por falta de quórum. La agenda legislativa del Senado no puede seguir paralizada por disputas políticas ajenas a las urgencias del país”, expresó.

Corresponsalía Buenos Aires