Renunció Esteban Bullrich al PRO y, en una carta a Macri, criticó la «protección brindada a Manuel Adorni»

El exministro de Educación y exsenador nacional, Esteban Bullrich, presentó su renuncia «irrevocable» al PRO. Lo hizo mediante una carta pública dirigida al presidente del partido, Mauricio Macri, a quien acompañó en la fundación del partido hace más de dos décadas.

Bullrich sostuvo que la conducción del partido priorizó la conveniencia política por sobre la responsabilidad ética y cuestionó la «protección brindada» al jefe de Gabinete, Manuel Adorni que se enfrenta desde hace meses a una investigación por presunto enriquecimiento ilícito.

El contundente mensaje de Esteban Bullrich para confirmar su renuncia

El posteo publicado en su cuenta de X, Bullrich inicia con una fuerte carga reflexiva sobre su trayectoria en el partido: «No es fácil escribir estas líneas. Una parte importante de mi vida está unida a la historia del PRO. Compartimos el sueño de construir una nueva forma de hacer política, basada en la honestidad, la cercanía, la vocación de servicio y el respeto por las instituciones. Desde ese sueño asumí responsabilidades que marcaron mi vida y puse siempre lo mejor de mí para honrar la confianza que el partido y la sociedad depositaron en mí».

Tras esto, resaltó que por esta razón y para respetar sus principios, se siente en la «obligación moral» de apartarse del partido.

El funcionario señaló que desde hace tiempo le cuesta mostrarse de acuerdo con decisiones que se han tomado: «No se trata de diferencias tácticas, ni de matices propios de cualquier fuerza política. Se trata de una distancia cada vez mayor entre los principios que decimos defender y las decisiones que finalmente adoptamos».

A su vez, remarcó que su enfermedad lo obligó «a mirar la vida desde otro lugar» y, al mismo tiempo, le confirmó el ideal de que «el verdadero liderazgo no nace del poder ni del éxito electoral; nace de la coherencia entre los valores que proclamamos y las acciones que elegimos cuando esos valores son puestos a prueba». A partir de esto, pudo comprender que permanecer en el partido implicaba «aceptar silencios y decisiones» con las que ya no se identifica.

«La protección brindada a Manuel Adorni» fue el punto de quiebre, aseguró Bullrich, quien agregó que la situación terminó marcando su distancia. «No porque crea que una persona defina el destino de un partido, sino porque las organizaciones revelan su verdadera identidad en aquello que deciden justificar, tolerar o defender. Cuando la conveniencia política comienza a pesar más que la responsabilidad ética, el liderazgo pierde su sentido más profundo», expresó.

El exministro aclaró que no escribió «desde el enojo ni desde el resentimiento». Tras agradecer el camino recorrido dentro del PRO y las oportunidades recibidas, le dedicó unas palabras a Macri: «También mantengo hacia vos un sincero reconocimiento por haber impulsado un espacio que cambió para siempre el mapa político argentino y permitió que muchos encontráramos un lugar desde donde servir al país».

De igual manera reiteró su postura y sumó: «Hay momentos en los que la fidelidad a una organización no puede estar por encima de la fidelidad a la propia conciencia. Permanecer, para mí, sería dejar de vivir de acuerdo con aquello que intento enseñar y transmitir».

Sobre el final de su posteo, Bullrich deseó que el PRO «pueda reencontrarse con el espíritu que inspiró su nacimiento. Porque los partidos políticos, como las personas, solo perduran cuando tienen el coraje de volver una y otra vez a los principios que les dieron vida».