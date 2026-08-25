Tini Stoessel rompió el vínculo con su padre y exige una auditoría por sus ganancias.

Tini Stoessel atraviesa un quiebre profesional y familiar con su padre, Alejandro Stoessel, quien fue su representante durante 15 años. Tras la finalización del vínculo contractual hace tres meses, la cantante de 29 años solicitó una auditoría para evaluar el manejo de sus finanzas. Los resultados expusieron que no es propietaria de los derechos económicos ni de la imagen que construyó a lo largo de su trayectoria.

Qué reveló la auditoría sobre el patrimonio de Tini Stoessel

El relevamiento contable y jurídico determinó que los derechos y ganancias derivados de su actividad artística pertenecen a sociedades donde su padre es el único o principal socio. De este modo, la artista quedó sin voz, voto ni acceso al patrimonio generado por sus producciones. Durante años, la cantante facturó de forma esporádica por prestación de servicios. Los números registrados en 2025 mostraron desproporciones entre sus ingresos personales y los percibidos por las firmas contratantes.

La inspección arrojó que no existen acuerdos firmados que le garanticen una participación en las ganancias futuras ni en sus próximos proyectos musicales. Toda la estructura societaria y financiera fue diseñada por Alejandro Stoessel. La cantante firmó documentos por confianza en su entorno, pero sin ceder formalmente sus derechos. En junio de 2026, mediante la intervención de sus abogados, la artista logró acceder por primera vez a una cuenta bancaria de su titularidad exclusiva.

Negociaciones familiares y la gira mundial FUTTTURA

Actualmente, las partes llevan adelante una negociación para formalizar el fin del patrocinio y reestructurar el control sobre la carrera de la cantante. Integrantes de su círculo íntimo no descartan la existencia de eventuales irregularidades cometidas en la administración pasada, de las cuales remarcan que la artista es completamente ajena.

Tini no figura como autorizada para realizar movimientos bancarios de sus ganacias.

En medio de este escenario, la artista mantiene la agenda de su gira mundial FUTTTURA. El itinerario contempla presentaciones en México, 14 conciertos en Argentina, 16 fechas en América Latina antes de fin de año y siete shows en Europa a partir de enero próximo. El espectáculo repasa los grandes hitos de su trayectoria, desde el fenómeno juvenil Violetta hasta sus producciones más recientes.