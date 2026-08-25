La advertencia del DT de Independiente Santa Fe a River antes del cruce por Copa Sudamericana

El técnico Pablo Repetto habló en la previa de la visita a River en el Monumental.

River se juega un partido más que importante para su futuro. Este miércoles, desde las 21.30 en el estadio Monumental, recibirá a Independiente Santa Fe en el marco del partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Luego de haber igualado sin goles en la ida, disputada en Colombia, los de Eduardo Coudet buscarán hacerse fuertes en condición de local para enderezar su rumbo en un semestre que comenzó torcido.

En este contexto, quien alzó la voz en la previa del encuentro fue Pablo Repetto. El director técnico de Independiente Santa Fe palpitó lo que será el mano a mano con River: «Estamos capacitados para hacer un buen partido y poder lograr la clasificación».

Qué dijo el DT de Independiente Santa Fe a horas del partido con River

Ante los micrófonos, el director técnico de Independiente Santa Fe manifestó: «Estamos con mucha expectativa e ilusión de poder hacer un buen partido y poder sortear esta fase frente a un rival como River«.

"SERÁ UN PARTIDO DIFERENTE AL DE BOGOTÁ"#SportsCenter Pablo Repetto anticipa que River tendrá laterales adelantados para recibir a Santa Fe en la vuelta de octavos de Conmebol Sudamericana.



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«Creo que va a ser un partido diferente al que fue en Bogotá, porque River va a jugar con dos laterales naturales. Eso ya cambia la propuesta ofensiva, en su cancha, con su gente, con necesidad», sumó sobre los retornos de Gonzalo Montiel y Marcos Acuña, quienes no fueron parte del primer encuentro disputado en Colombia.

Con plena confianza en su equipo, Repetto analizó: «A medida que repitamos cosas buenas que hemos hecho en el comienzo de esta segunda parte del año, sumado a las buenas cosas que habíamos hecho antes también en el final del primer semestre, creemos que estamos capacitados para hacer un buen partido y poder lograr la clasificación».

La de este miércoles, por los octavos de final de la Copa Sudamericana, será la sexta ocasión en la que Pablo Repetto afronte un mano a mano con River. A su vez, será la tercera visita a estadio Monumental.