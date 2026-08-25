«Javier Milei no tiene relación con Fernando Cerimedo desde 2023», afirmó Adrián Ravier en la conferencia

El vocero presidencial Adrián Ravier dio una nueva conferencia este martes 25 de agosto. Fue antes de la reunión de la Mesa Política del Gobierno.

Además habló de Fernando Cerimedo, exconsultor de Javier Milei, actualmente detenido en Bolivia. Anunció que el próximo martes la conferencia de prensa será a las 15, porque en la mañana habrá una reunión de Gabinete.

Qué dijo Adrián Ravier sobre la semana en el Congreso y Fernando Cerimedo

En la conferencia destacó «los pasos que se dieron en la Red Federal de Concesiones» y en relación con los trenes que hay en marcha «un sistema de privatización de cargas».

En materia de defensa dijo que «el mar argentino fue zona liberada» y ahora «eso cambió». Mencionó que como parte de «la tolerancia cero» se recibió 5300 millones de pesos por los buques que fueron sancionados por la pesca ilegal.

Sobre los proyectos promovidos en el Congreso dijo que se tratará la reforma del Banco Central, que sostuvo es imprescindible para «la baja de la inflación».

El vocero fue interrogado por lo sucedido con Fernando Cerimedo, acusado en Bolivia como el autor material del ataque contra su pareja Nadia Beller. Fue consultor político de Javier Milei. «Milei no tienen relación con Cerimedo desde 2023», respondió Ravier. Dijo que estuvo en algunos encuentros en 2024, pero sin la presencia del mandatario. Además remarcó que el hecho no ocurrió en Argentina y que «hay que dejar trabajar la justicia de ese país». Agregó que están «sorprendidos con lo que sucedió».

Una semana clave para el Gobierno en el Congreso

Luego del la conferencia de Ravier en Casa Rosada, la Mesa Política del Gobierno volverá a reunirse en la antesala de una sesión clave en la Cámara de Diputados.

El objetivo será repasar, como cada semana, el estado de cada proyecto y se prevé la presencia de un ministro para evaluar ejes de gestión