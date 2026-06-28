Javier Milei rompió el silencio sobre la llegada de Santilli y aseguró que Adorni es «inocente»: qué dijo de su cargo en YPF

El presidente Javier Milei habló públicamente por primera vez tras la renuncia de Manuel Adorni a la Jefatura de Gabinete y la consecuente designación de Diego Santilli en ese rol estratégico. En una extensa entrevista televisiva, el mandatario desestimó que la salida de su estrecho colaborador haya estado motivada por un desgaste de gestión o por el avance de la causa judicial en su contra. Por el contrario, la atribuyó a ataques personales y habló del futuro de la gestión.

Consultado específicamente sobre si Adorni mantendría su silla en YPF y seguiría cobrando sus honorarios, Milei aseveró: “Manuel está afuera. No hay discusión ahí. Yo no sé de dónde sacó la discusión. De eso no hay discusión”.

El jefe de Estado enmarcó la dimisión de Adorni, quien es investigado por presunto enriquecimiento ilícito a cargo del fiscal Gerardo Pollicita, en las severas presiones que sufrió su entorno íntimo. “Manuel consideró que eran inadmisibles los niveles de ataque que estaba recibiendo. Sus hijos y su mujer también fueron objeto de agresiones. Eso hizo que directamente dijera que su renuncia era indeclinable», explicó.

Y remarcó: «Esto obedece a que la situación ha escalado de una manera tal que, frente a situaciones donde han sido agredidos los hijos de Manuel, decide dar un paso al costado porque no puede poner en riesgo ya directamente a su familia”.

Milei desestimó de plano que una posible interpelación parlamentaria y moción de censura hayan forzado la salida y defendió la honorabilidad del exvocero. “Sigo confiando en la inocencia de Adorni. Es una persona honesta. ¿La Justicia se expidió? ¿Hay una sentencia? ¿Qué es eso de andar sentenciando y ejecutando gente antes de que se expida la Justicia? No se puede condenar a un hombre inocente», cuestionó.

En esa línea, contrastó la actitud de su exministro con gestiones anteriores: «Tuvo la grandeza de correrse y enfrentar a la Justicia sin problemas, no como otros casos en los que se han mantenido en el cargo. Ni hablar durante el kirchnerismo”, sector al que le atribuyó “cerca de 50 condenados”.

El Presidente rechazó que el exfuncionario fuera un lastre para su gobierno, argumentando que en su próximo libro —titulado La moral como política de Estado— plantea que «no se puede sacrificar en el altar de la eficiencia la justicia».

Lejos de criticar su labor, enumeró logros legislativos alcanzados durante su paso por la Jefatura, como el acuerdo Unión Europea-Mercosur, la resolución de la deuda con los holdouts y la baja de la edad de imputabilidad. “¿Qué problema de gestión? No hubo problema de gestión. Son cosas que ni gobiernos militares lograron hacer. Y las hicimos nosotros en tres meses”, subrayó.

El desembarco de Santilli y la fusión con Interior

Para reemplazar a Adorni, el Gobierno optó por una reestructuración del Gabinete que incluye a su ahora ex ministro del INterior, Diego Santilli. Milei reveló que, junto a la secretaria de la Presidencia, Karina Milei, advirtieron «un deterioro anímico» en el exfuncionario, por lo que comenzaron a trabajar en tres alternativas para no quedar «librados al azar».

La elección del dirigente del PRO responde a un rediseño institucional estratégico. “Es un movimiento equivalente al que en su momento hicimos con Guillermo Francos. Lo que vamos a hacer ahora nuevamente es fusionar al Ministerio del Interior con la Jefatura de Gabinete«, precisó el Presidente.

Sobre las aptitudes del flamante ministro coordinador, destacó: «Es un área que tiene que desarrollar mucho músculo político. Gran parte del trabajo tiene que ver con la relación con los gobernadores. Santilli es un gran trabajador que conoce bien el oficio, mucho oficio político, y yo creo que va a ser una forma de volver a darle aire a todas las cosas que tenemos que seguir haciendo”.

Además, elogió su paso previo por el Ejecutivo y celebró el respaldo de figuras como Mauricio Macri: «El trabajo que hizo Diego desde la cartera del Interior fue extraordinario. Facilitó mucho lo que tiene que ver con ir y negociar en el Congreso».

Críticas al periodismo y la respuesta sobre Bullrich

Durante la entrevista, Milei apuntó en reiteradas ocasiones contra el periodismo. Frente a la controversia judicial de Adorni, disparó: «Que lo que diga un funcionario no coincida con lo que dice el periodismo, no quiere decir que eso sea mentir. El que suele mentir es el periodismo. Estamos cansados de ver cómo editan respuestas, las acomodan. Si la Justicia demuestra que es inocente, va a demostrar lo mal y horrible que trabajan los medios de comunicación”.

La tensión con la prensa también abarcó el análisis sobre los matices internos del Gabinete, particularmente en relación con las diferencias de postura de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. “Los liberales no somos manada. Es parte de la vida de los liberales que pueda haber matices y distintas opiniones», argumentó. Y arremetió: «¿Sabe por qué le gusta hablar tanto de interna al periodismo? Porque es chimenterío de peluquería. Y entonces como no hay que pensar para dedicarse a hacer chimentos, les encanta hablar de interna, cuando en realidad lo que tendrían que mirar son los resultados. Los resultados son categóricos. Somos el mejor gobierno de la historia, amparado por los números«.

Finalmente, respecto al rumbo económico, Milei advirtió que quienes analicen su gobierno desde el «utilitarismo político» tradicional no lograrán comprenderlo, reconoció los desafíos pendientes, pero ratificó el camino elegido: “¿Queda por hacer mucho? Sí, claro que queda mucho por hacer, pero usted no puede pretender arreglar cien años de decadencia en dos años. Si yo les hubiera dicho eso a los argentinos, les miento y yo no les voy a mentir a los argentinos“.