Javier Milei viaja este viernes a EE.UU. para asistir a la cumbre de Donald Trump en medio de la guerra con Irán

En medio de la escala bélica en Medio Oriente, el presidente Javier Milei viajará este viernes a Estados Unidos para participar de una cumbre de seguridad regional organizada por Donald Trump.

El encuentro se desarrollará el sábado en Miami y se espera un nuevo contacto entre ambos mandatarios.

Bajo el nombre “Escudo de las Américas”, Trump reunirá a presidentes de una docena de países de la región en el hotel El Doral –un cinco estrellas de su propiedad- con el objetivo de entablar alianzas para luchar contra bandas criminales, migración irregular y carteles narcoterroristas. La pretensión de máxima es crear un bloque ante posibles amenazas bélicas.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, fue la encargada de ofrecer detalles del encuentro durante la presentación oficial de la cumbre.

Junto a Milei estarán presentes Rodrigo Paz (Bolivia), José Antonio Kast (Chile, presidente electo que asumirá el 11 de marzo), Rodrigo Chaves (Costa Rica), Luis Abinader (República Dominicana), Daniel Noboa (Ecuador), Nayib Bukele (El Salvador), Mohamed Irfaan (Guyana), Nasry Asfura (Honduras), José Mulino (Panamá), Santiago Peña (Paraguay) y Kamla Persad-Bissessar (Trinidad y Tobago).

En cambio no fueron invitados: Claudia Scheinbaum (México), José Inacio “Lula” Da Silva (Brasil), Gustavo Petro y Yamandú Orsi (Uruguay).

Esto muestra que Trump optó sólo por convocar a presidentes con ideología afín, relegando a aquellos que no se le alinean completamente, más allá del peso específico que tengan en la región.

Analistas interpretan que esta reunión es un paso más en la intención de Trump de implementar lo que se dio en llamar la doctrina «Donroe», termino informal que es un juego de palabras «Don» y «Monroe» para la actualización de la Doctrina Monroe de 1823.

En el fondo Trump quiere armar un bloque que además lo ayude a para restringir la influencia de potencias extra-hemisféricas (China y Rusia) en recursos estratégicos como el litio, la producción agrícola y los corredores comerciales.

Esta cumbre tuvo un primer capítulo este jueves con una reunión de los responsables de Defensa de los países intervinientes, entre ellos el ministro Carlos Presti.

En su participación Presti sostuvo que «los Estados del continente enfrentamos amenazas de naturaleza similar, aunque de distinta intensidad, que afectan a nuestros ciudadanos, a nuestros bienes, a nuestros recursos estratégicos y a nuestras infraestructuras críticas. Frente a estos desafíos, la Defensa constituye una función central del Estado».

Añadió que «la Argentina ocupa un lugar clave en el extremo sur del continente. Somos un eje natural de proyección hacia el Atlántico Sur y la Antártida, y un actor con incidencia directa en las cadenas de suministros globales, a partir de nuestros recursos estratégicos y nuestra capacidad productiva».

Qué se sabe del viaje de Javier Milei a Estados Unidos

De acuerdo a fuentes oficiales, el presidente se embarcará en horas del mediodía de este viernes en el avión presidencial rumbo a los Estados Unidos.

La comitiva la integrarán su hermana y secretaria general de Presidencia, Karina Milei; el canciller Pablo Quirno; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y el secretario de Comunicación y Medios, Javier Lanari.

El objetivo es «consolidar un bloque de naciones latinoamericanas para promover la libertad, la seguridad y la prosperidad en la región”, de acuerdo a la anunciado por la Casa Blanca.

En la Casa Rosada confían en que habrá espacio para que Milei vuelva a tener un contacto directo con Trump.

Luego de esta actividad Milei partirá hacia Nueva York donde desde el lunes se realizará el “Semana Argentina” (“Argentina Week”), un evento que se extenderá hasta el jueves y que pretende dar a conocer las oportunidades de inversión que ofrece el país ante el nuevo rumbo político y económico.