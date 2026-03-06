“Argentina Week”: Figueroa, Weretilneck y otros ocho gobernadores, quiénes son los invitados de Javier Milei para viajar a EE.UU

Figueroa, Weretilneck y otros ocho gobernadores, los invitados de Javier Milei para viajar a EE.UU. Foto: Florencia Salto

Javier Milei permanecerá cinco días en Estados Unidos ya que tiene varias actividades en agenda con las que cumplir como la Cumbre de los Escudos convocada por el republicano Donald Trump y la inauguración del Argentina Week 2026.

Este último es un evento que se hizo con el objetivo de atraer inversores al país y es de gran interés, por ello el libertario extendió la invitación a una lista completa de 10 gobernadores.

Uno por uno, quiénes son los 10 gobernadores que acompañarán a Javier Milei

Además del presidente que disertará en uno de los paneles del evento, el Ejecutivo convocó a diez mandatarios provinciales, la mayoría aliados, que estarán presente junto a los miembros del Gabinete de Javier Milei.

Entre los invitados figura el rionegrino Alberto Weretilneck –quien ahora se encuentra en Canadá donde participó en la convención minera Prospectors & Developers Association of Canadá (PDAC), y asistirá a una reunión con directivos de la empresa Candu Energy-; y el neuquino Rolando Figueroa que ya confirmó su asistencia. «Tenemos agenda propia, fuimos invitados a distintas exposiciones, coincide y se potencia todo en Argentina Week», aclaró el gobernador cuando se le consultó si integrará la comitiva oficial del presidente.

La administración libertaria adelantó que de la lista los gobernadores que ya confirmaron la participación son:

Marcelo Orrego (San Juan),

Raúl Jalil (Catamarca),

Carlos Sadir (Jujuy),

Gustavo Sáenz (Salta),

Claudio Vidal (Santa Cruz)

Todos ellos tomarán la palabra en el panel cuya temática gira en torno a la minería estratégica y minerales críticos.

Asimismo también garantizaron su asistencia:

Alfredo Cornejo (Mendoza)

Ignacio Torres (Chubut)

Juan Pablo Valdés (Corrientes)

Los mandatarios de Mendoza, Chubut, Corrientes se sumarán a Figueroa y Weretilneck para hacer lo propio en un panel enfocado a Vaca Muerta, desarrollo de GNL, infraestructura de exportación, energías renovables cuyo discurso inaugural está a cargo del titular de YPF, Horacio Marín.

Las mesas de exposición mencionadas se desarrollarán el próximo jueves 12 de marzo, cuando el presidente Javier Milei emprenda su viaje a Chile para formar parte de la ceremonia de jura del reciente electo José Antonio Kast.

Si bien todos fueron invitados por el Gobierno, los mandatarios provinciales se trasladarán por su cuenta, ajenos al viaje que protagonizará Javier Milei junto a la delegación presidencial compuesta por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; y los ministros Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado), Luis Caputo (Economía) y Pablo Quirno (Relaciones Exteriores).

Con información de Noticias Argentinas