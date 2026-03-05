Cumbre con Trump en Miami: Javier Milei, Kast y más, quiénes son los otros 10 líderes latinoamericanos invitados

Donald Trump sigue en la escena política mundial. En medio de los conflictos en Medio Oriente, el presidente estadounidense llevará a cabo un encuentro donde participarán 12 líderes latinoamericanos, entre ellos estará el libertario Javier Milei.

La cumbre Escudo de las Américas, se realizará este sábado en Miami y busca fortalecer un bloque afín a Washington para frenar el avance de China sobre los recursos y mercados latinoamericanos.

Quiénes son los líderes latinoamericanos que formarán parte de la cumbre de Trump

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, puntualizó que la iniciativa tiene como meta central #promover libertad, seguridad y prosperidad en nuestra región».

Entre los invitados, además de Javier Milei, figuran líderes de naciones como:

Rodrigo Paz de Bolivia

José Antonio Kast de Chile

Rodrigo Chaves de Costa Rica

Luis Abinader de República Dominicana

Daniel Noboa de Ecuador

Nayib Bukele de El Salvador

Nasry Asfura de Honduras

José Raúl Mulino de Panamá

Santiago Peña de Paraguay

Christine Kangaloo de Trinidad y Tobago.

La portavoz estadounidense adelantó que la lista podría ampliarse con la presencia de otros mandatarios.

La reunión en Miami se perfila como un espacio para consolidar una alianza hemisférica que contrarreste la influencia de Beijing sobre Latinoamérica. El sitio Infobae adelantó que el plan estadounidense apunta a impedir que la administración de Xi Jinping logre controlar recursos naturales, la producción alimentaria y vías comerciales estratégicas del continente.

La cumbre tendrá un enfoque no solo económico, sino también de seguridad regional. Según la portavoz, los mandatarios abordarán desafíos como el combate al narcotráfico, el enfrentamiento a las bandas criminales y la búsqueda de soluciones a la inmigración ilegal. Leavitt declaró: «El presidente estará hablando con los líderes de estos países, que han formado una coalición histórica para trabajar juntos contra las bandas y los carteles del narcotráfico criminal y contra la inmigración ilegal y masiva«.