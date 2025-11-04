Javier Milei se reunió con el embajador Peter Lamelas en Casa Rosada previo a su viaje a Estados Unidos

Javier Milei mantuvo una reunión este martes con el embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas, en Casa Rosada. El encuentro se dio un día antes del viaje del presidente a Miami y Nueva York.

La cita fue a las 17 y también participaron el canciller, Pablo Quirno, por la delegación local, y la encargada de Negocios en Buenos Aires, Heidi Gómez Rápalo, por parte de la comitiva norteamericana.

El embajador Lamelas se reunió este lunes con Quirno para entregarle formalmente las cartas credenciales en el Palacio San Martín.

“¡Bienvenido, Embajador! Es un honor recibirlo en una etapa de máximo nivel de relacionamiento bilateral, con el impulso de los presidentes Javier Milei y Donald Trump”, escribió el ministro de Relaciones Exteriores en sus redes sociales, luego de ese encuentro.

Además, conversó con el subsecretario de Estado de los Estados Unidos, Christopher Landau, como un nuevo gesto de la Casa Blanca en respaldo a la administración libertaria.

Mientras tanto, el encuentro de esta tarde estuvo marcado como un acto protocolar en el que el mandatario nacional recibe las credenciales correspondientes por parte del embajador extranjero.

También estuvieron Gerhard Mayer, enviada de Austria; Hubert Raymond Cooreman (Bélgica), Erik Hoeg (Unión Europea), David Seldon Cairns (Gran Bretaña), y Andrea Semadeni ( Suiza).

El jefe de Estado arribó después de las 13 a Balcarce 50, ya que anteriormente tenía agendado una reunión con los diputados electos de su partido, pero -según informó Infobae- finalmente no participó.

Desde la Oficina del Presidente informaron que Milei recibió al predicador evangelista Franklin Graham, actual presidente y director ejecutivo de la Asociación Evangelista Billy Graham (BGEA) y de la organización evangélica Samaritan’s Purse.

Además, también participaron el miembro del Directorio de la BGEA, Melvin Graham; el Director para América Latina de la BGEA, Christopher Swanson; y el Vicepresidente de Cruzadas de la BGEA, Viktor Hamm.

Además, lo acompañaron el miembro del… pic.twitter.com/D878Wm8rr0 — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) November 4, 2025

Milei vuelve a viajar a Estados Unidos este miércoles: su agenda

Antes de su viaje, el jefe de Estado le tomará juramento a Manuel Adorni como nuevo jefe de Gabinete tras la salida de Guillermo Francos.

Después, se trasladará a Aeroparque para tomar un vuelo con destino a Florida, la primera parada de su nueva gira norteamericana.

Desde Infobae detallaron que arribará a las 21 (23:00, hora argentina) y el jueves expondrá en el American Business Forum.

En ese evento también estarán el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el capital de la Selección Argentina, Lionel Messi.

También estarán la ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado; el CEO de JP Morgan Chase, Jamie Dimon; el presidente de la Fórmula 1, Stefano Domenicali; el cofundador de Flow, Adam Neumann; y el actor de Hollywood, Will Smith.

Por el momento no está confirmado que haya un encuentro entre Milei y Trump en medio de la cumbre y todavía no está en agenda que haya una nueva foto entre ambos presidentes.