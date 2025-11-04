La decepción de Macri, el viaje de Quirno a los Estados Unidos y el pedido de los empresarios, en un foro que reunió a ejecutivos y expresidentes

La 15° edición del Foro Abeceb, que realizó este martes la consultora que lidera el economista y exfuncionario del macrismo Dante Sica, fue sede de encuentro de expresidentes, ejecutivos y empresarios en el Faena Art Center de Puerto Madero, en la Ciudad de Buenos Aires. El expresidente Mauricio Macri participó de un panel sobre «el rol de América Latina en un contexto de reconfiguración geopolítica», y antes habló con la prensa de la reunión que tuvo con el presidente Javier Milei Quinta de Olivos la semana pasada: «Salí decepcionado«.

En verdad, el evento que lleva el lema «todas las respuestas que necesitás para hacer negocios en esta nueva era» comenzó este lunes a puertas cerradas y con una cena exclusiva en la que se anticiparon parte de los temas que trataron en la jornada, como los desafíos que se presentan en un contexto de incertidumbre, la aceleración tecnológica y las tensiones geopolíticas.

La decepción de Mauricio Macri

Allí, reapareció Mauricio Macri tras su enojo con Javier Milei luego de su encuentro en la Quinta de Olivos, al que fue convocado por los cambios de gabinete.

Interceptado por los medios antes de su entrada al centro de convenciones, el expresidente Macri expresó su decepción y mostró sus diferencias tras los últimos nombramientos: «Enojado no estoy, no lo estuve nunca. Salí decepcionado», declaró por su reunión a solas con Milei en Olivos, y le reclamó «mejorar la calidad de implementación» de sus medidas.

No obstante, aseguró que «el PRO va a seguir apoyando al Presidente en base a las ideas» y respaldó la designación de Diego Santilli. «Hemos apoyado como nunca no solo a ganar las elecciones, sino a gobernar en situación de minoría, y lo vamos a seguir haciendo», prometió, y afirmó: «Me alegra que haya renovado un interlocutor para la gestión de la negociación política con la incorporación de Diego Santilli«.

En el panel que compartió con los expresidentes Felipe Calderón de México y Eduardo Frei Ruiz-Tagle de Chile sobre «el rol estratégico de América Latina en un mundo bajo reconfiguración geopolítica», apuntó contra el populismo. Afirmó que el resultado de las últimas elecciones legislativas mostró que «los argentinos han entendido que el populismo que nació en el país nos ha arruinado y no quieren volver atrás«.

A su vez, en su análisis sobre el escenario político, sin mencionarlo a Milei, deslizó una crítica a «los políticos con personalidades narcisistas» y a «quienes ni escuchan ni les importa lo que digan los demás».

El viaje de Pablo Quirno a Estados Unidos

En tanto, en su primera aparición pública como canciller, Pablo Quirno participó en el lugar de Luis Caputo, que iba a cerrar el evento, pero finalmente se bajó porque acompañará a Milei en su viaje a los Estados Unidos a participar de America Business Forum, un mega evento de negocios que arranca mañana en Miami y congregará a Donald Trump y Lionel Messi.

Quirno también irá con ellos y adelantó que la semana próxima estará en Washington para avanzar con el demorado acuerdo comercial, del que se esperaba un anuncio en el marco de la última reunión de Milei y Trump antes de las elecciones.

«Vuelvo a salir de viaje la semana que viene a los Estados Unidos para continuar con las conversaciones sobre el acuerdo comercial«, afirmó a una semana de su asunción el flamante canciller, y adelantó los lineamientos de su gestión exterior en la segunda mitad de la administración libertaria.

En ese sentido, remarcó que buscarán recuperar la credibilidad de los «agentes económicos». «El país ha venido de décadas de pérdida de credibilidad empresaria, gremial y política. En los países normales, cuando el hacedor de política económica marca un camino, los agentes lo siguen. Acá, cada vez que alguien decía ‘Vamos para ahí’, se cruzaban de brazos y se quedaban viendo si lo podían hacer, especulaban», consideró.

Sobre los planes de corto y mediano plazo, el nuevo titular del Ministerio de Relaciones Exteriores afirmó que la prioridad es incentivar la llegada de inversiones extranjeras al país y finalizar el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, «con la valijita al mundo a vender la Argentina».



Al respecto, destacó la implementación del RIGI y enfatizó que además de los proyectos que ya fueron aprobados por más de US$16.000 millones, hay otras iniciativas en carpeta por otros US$20.000 millones, especialmente en minería y energía.

A su vez, el canciller resaltó el acuerdo anunciado este martes por YPF con el gigante árabe XRG, el brazo internacional de Adnoc en los Emiratos Árabes Unidos. «Son exportaciones por US$200.000 millones en 20 años. Es otro país», remató.