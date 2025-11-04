Javier Milei relanzó su gestión: quiénes son los nuevos ministros y secretarios del gabinete libertario

Con una foto grupal tomada en la Casa Rosada, el presidente Javier Milei presentó el nuevo Gabinete que lo acompañará en la segunda etapa de su gestión. El relanzamiento apunta a ordenar la estructura interna, mejorar el vínculo con el Congreso y los gobernadores, y consolidar los apoyos necesarios para aprobar las reformas estructurales que el Ejecutivo prepara para los próximos meses.

La nueva Jefatura de Gabinete: Adorni y la coordinación política

El desembarco del exvocero presidencial Manuel Adorni como jefe de Gabinete marca un cambio en la dinámica interna del gobierno. Bajo la supervisión de Karina Milei, secretaria General de la Presidencia y principal consejera del mandatario, el Ejecutivo busca aceitar la comunicación entre ministerios y evitar las tensiones que surgieron durante los primeros meses de gestión.

Según fuentes oficiales, el nuevo esquema pretende centralizar las decisiones políticas y fortalecer la interlocución con los aliados legislativos, informó Infobae.

Diego Santilli, al Interior: el puente con gobernadores y el Congreso

El diputado del PRO Diego Santilli asumió al frente del Ministerio del Interior con la misión de articular acuerdos políticos con las provincias y el Congreso. En su mensaje de bienvenida, Milei destacó:

«Diego será quien llevará adelante las conversaciones con gobernadores y legisladores para articular los consensos necesarios para las reformas que vienen».

El nombramiento de Santilli busca ampliar los vínculos con el ala dialoguista del PRO y consolidar una mesa política más amplia.

Cambios en Seguridad y Defensa

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dejará su cargo el 10 de diciembre para asumir su banca en el Senado. Su lugar será ocupado por Alejandra Monteoliva, actual secretaria de Seguridad y dirigente de su confianza.

En Defensa, Luis Petri también se prepara para pasar al Congreso como diputado nacional. Aunque aún no hay confirmación oficial, Luciana Carrasco, jefa de Gabinete de la cartera, suena como su posible sucesora.

Justicia: continuidad transitoria de Cúneo Libarona

El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, adelantó su intención de dejar el cargo, aunque por pedido de Karina Milei continuará al menos seis meses más. Su viceministro, Sebastián Amerio, cercano al asesor Santiago Caputo, fue mencionado como posible reemplazo, aunque por ahora se mantiene el esquema actual.

Pettovello, Caputo y Sturzenegger: los «colosos» de la gestión

Entre los funcionarios más valorados por el Presidente se mantiene Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano, a quien Milei elogia por su tarea con los sectores más vulnerables.

En el área económica, Luis «Toto» Caputo (Economía) y Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado) fueron bautizados por el propio mandatario como «los colosos» del gabinete.

«En el mundo se habla del milagro argentino y se lo debo a mis colosos», reiteró Milei en recientes declaraciones.

Cancillería, Salud y Legal y Técnica

En Relaciones Exteriores, el ex secretario de Finanzas Pablo Quirno reemplazó a Gerardo Werthein. Su designación apunta a fortalecer los lazos con Estados Unidos tras el respaldo financiero recibido de la administración de Donald Trump.

En Salud, Mario Lugones, alineado con Santiago Caputo, continúa al frente de la cartera. Mientras tanto, María Ibarzabal Murphy, secretaria de Legal y Técnica, sigue consolidando su perfil como “el cerebro legal” del gobierno libertario.

Los secretarios clave

Completan el esquema los siguientes funcionarios:

Carlos Torrendell, secretario de Educación.

Leonardo Cifelli, secretario de Cultura.

Sergio Nieffert, secretario de Inteligencia de Estado.

Javier Lanari, secretario de Comunicación y sucesor de Adorni.

Aunque no forman parte formal del Gabinete, el presidente de Diputados Martín Menem, el titular del Banco Central Santiago Bausili, y el asesor Santiago Caputo participan de las reuniones semanales de coordinación.

El Presidente los considera parte de su «mesa chica ampliada», en la que también se define la estrategia política de cara al año legislativo 2026.