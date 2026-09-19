El discurso de Javier Milei en la ONU: el conflicto por Malvinas y la búsqueda de respaldo de Trump

El presidente Javier Milei viajará a Nueva York el lunes por la noche para participar de la 81° Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), en un viaje atravesado por el reclamo argentino sobre Malvinas y la posibilidad de mantener una reunión bilateral con Donald Trump.

Ese día, el presidente encabezará primero una reunión de Gabinete en la Casa Rosada y luego partirá a las 23 desde Aeroparque junto la secretaria general de la presidencia Karina Milei, el ministro de Economía Luis “Toto” Caputo y el canciller Pablo Quirno. La delegación llegará a Nueva York el martes a las 9.30.

El discurso de Milei ante la ONU y Malvinas como uno de sus ejes

El miércoles, Milei participará del Debate General de la ONU, considerado el principal compromiso de su viaje. Según consignó Infobae, el mandatario todavía trabaja en el contenido de su discurso y no definió todos los conceptos que expondrá ante el organismo.

Se espera que el mensaje combine la cuestión de Malvinas con referencias a la economía y la geopolítica. El año pasado, el Presidente cuestionó el funcionamiento de Naciones Unidas y reclamó que el organismo recuperara su concentración en la preservación de la paz y la seguridad internacional.

En materia de política exterior, Milei reiteró entonces el reclamo de soberanía sobre las Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur, a las que calificó como territorios “ilegalmente ocupados” por Gran Bretaña. También reclamó la reanudación de las negociaciones bilaterales.

El contexto cambió en las últimas semanas. El Gobierno envió al Congreso el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que contempla un endurecimiento de las sanciones para empresas que exploten recursos naturales en el archipiélago y propone crear un Consejo de Seguridad Nacional.

La Casa Rosada busca una reunión con Trump para abordar la disputa por Malvinas

La redacción del discurso presidencial quedó a cargo de Santiago Caputo, quien participó de las conversaciones internas sobre la estrategia argentina frente al Reino Unido. La cuestión Malvinas también aparece en los últimos comunicados oficiales del Gobierno.

Después de la ONU, Milei participará de la conferencia “Western Values, Economic Freedom & Strategic Security”, organizada por la Fundación Federalismo y Libertad con acompañamiento del International Republican Institute. También mantendrá reuniones con empresarios y referentes vinculados al ámbito económico y político estadounidense.

La Cancillería argentina trabaja con el protocolo de la Casa Blanca y el Departamento de Estado para intentar coordinar una audiencia con Trump, que podría concretarse durante la estadía en Nueva York. Ambos mandatarios coincidirán además en el cóctel protocolar organizado para los jefes de Estado.

La intención argentina es utilizar ese eventual encuentro para abordar la disputa por Malvinas y conocer con mayor precisión la posición de Washington. Trump declaró recientemente que está dispuesto a revisar la postura histórica de Estados Unidos sobre el conflicto y se mostró abierto a ser intermediario en el conflicto.

Con información de Infobae