Karina Milei reunió a la nueva mesa política y el oficialismo define sus prioridades para el Congreso

El Gobierno nacional comenzó a delinear la estrategia política y legislativa para el segundo semestre, con la reforma electoral y el proyecto de Inocencia Fiscal como ejes centrales. La definición llegó horas después de que el presidente Javier Milei marcara distancia del armado político de La Libertad Avanza y delegara esa tarea en su hermana, Karina Milei, y en la mesa política del oficialismo.

El Gobierno acelera la agenda legislativa con la nueva mesa política

«Yo me ocupo de la gestión y de la batalla cultural. ¿Quiere hablar de la política? Hable con mi hermana«, afirmó el mandatario al ser consultado sobre las negociaciones electorales.

Bajo ese esquema, la conducción política del espacio se reunió este miércoles en Casa Rosada para ordenar la hoja de ruta legislativa. El encuentro, encabezado por Karina Milei, sirvió para fijar como prioridad el tratamiento de las modificaciones al proyecto de Inocencia Fiscal, que el oficialismo buscará debatir la próxima semana en la Cámara de Diputados.

La iniciativa fue reformulada luego de recibir observaciones de colegios y asociaciones de contadores y apunta a introducir cambios sobre el régimen aprobado a fines de 2025.

La reunión también marcó el debut de Diego Santilli como jefe de Gabinete y del nuevo secretario de Comunicación, Fabián Fernández. Participaron además el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt; el ministro de Economía, Luis Caputo; Martín y Eduardo «Lule» Menem; la jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich; y el asesor presidencial Santiago Caputo.

Además de Inocencia Fiscal, el Gobierno analiza impulsar la reforma electoral y modificaciones al régimen de zonas frías. En ese contexto, la eliminación de las PASO aparece como uno de los principales desafíos, debido a las negociaciones abiertas con gobernadores y aliados parlamentarios.

En el oficialismo admiten que el respaldo legislativo será determinante para avanzar con los cambios. Incluso, reconocen que los acuerdos electorales dependerán del acompañamiento que reciba la agenda del Ejecutivo en el Congreso.

La actividad política continuará este miércoles por la noche en Tucumán, donde Milei participará de la vigilia por el Día de la Independencia junto a más de una docena de gobernadores, en un encuentro que podría abrir una nueva instancia de diálogo para destrabar las reformas impulsadas por la Casa Rosada.

Con información de Infobae