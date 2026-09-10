Buscaban cobre e incendiaron un equipo valuado en millones: iba a beneficiar a miles usuarios en Roca

Un grupo de personas destruyó e incendió durante la madrugada un equipo eléctrico de media tensión que Edersa había instalado para mejorar la calidad del servicio en la zona oeste de Roca. El dispositivo, valuado en $65 millones, pesaba más de 1.500 kilos y estaba próximo a entrar en funcionamiento.

El ataque ocurrió en la zona noroeste, sobre calle Las Petunias y la Ruta Provincial 6, donde la distribuidora avanzaba con una obra para instalar un banco de reguladores automáticos de tensión. La infraestructura iba a beneficiar a más de 5.000 usuarios, entre industrias, galpones de empaque, comercios y barrios.

Creyeron que tenía cobre y lo incendiaron

Según relató un testigo a la empresa, varias personas llegaron en un vehículo que llevaba un carretón. Una vez en el lugar, tiraron el equipo al suelo y, al comprobar que no contenía cobre, terminaron incendiándolo.

“El objetivo era mejorar la calidad del servicio”, explicó el ingeniero Leonardo Mauritsh, jefe de Operaciones y Mantenimiento de Edersa. El especialista detalló que el sistema estaba diseñado para mantener niveles adecuados de tensión cuando aumenta la demanda energética mediante una regulación automática de la red de media tensión.

Mauritsh señaló que la empresa optó hace años por utilizar aluminio en este tipo de instalaciones. “Los delincuentes pensaron que este equipo tenía cobre, pero en realidad están fabricados con aluminio”, afirmó.

Una obra destinada a más de 5.000 usuarios

El banco de reguladores había sido conectado al alimentador troncal de 13,2 kV que abastece a distintos sectores de la ciudad. La obra buscaba mejorar la calidad del suministro, especialmente durante el verano, cuando aumenta el consumo por la actividad frutícola y la demanda residencial.

“Estamos hablando de una obra más que importante, con la que íbamos a alcanzar a más del 15% de los usuarios de la ciudad”, señaló Mauritsh.

El área beneficiada incluye los barrios J.J. Gómez, Alta Barda, Chacra Monte, Colonia 17 de Octubre, La Martina y sectores aledaños. También alcanza zonas rurales como Bodega Humberto Canale, Paso Córdoba, Cuatro Galpones, INTA Viejo y Guerrico.

Preocupación por el ataque

Desde Edersa expresaron preocupación por el hecho y lo vincularon con anteriores episodios de vandalización de instalaciones de la empresa. La distribuidora indicó que el equipo formaba parte de una inversión planificada desde hacía tiempo y que su puesta en funcionamiento estaba prevista para los próximos días.

La destrucción del regulador obligará a analizar las consecuencias sobre el proyecto y la continuidad de la obra que tenía como objetivo mejorar el suministro eléctrico en un amplio sector del oeste roquense.

El equipo fue instalado sobre calle Las Petunias y la Ruta Provincial 6, en la zona noroeste de General Roca.