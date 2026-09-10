Inflación en Neuquén: el IPC de agosto fue del 2,3%, cuál fue el rubro que más aumentó

Según el relevamiento realizado por la Dirección Provincial de Estadística y Censo de Neuquén, el índice de inflación durante el mes de agosto fue del 2,3%. La cifra se ubicó en la misma línea que el mes de julio. En la provincia de Río Negro, el incremento del IPC fue del 2,14% y a nivel nacional del 1,7%.

El rubro que más aumentó fue bienes y servicios varios con una variación del 4,8%. Con este último resultado, la variación acumulada en Neuquén fue del 22,8% y la interanual del 36,6%. A bienes y servicios varios le siguieron, Educación con un 4,4% y Salud con un 4,2%.

La inflación de Neuquén se ubicó por encima de la nacional

El organismo indicó que, en contracara, las variaciones mensuales más bajas se registraron en Prendas de vetir y calzado (-1,3%), Transporte (0,7%) y Equipamiento y mantenimiento del hogar (1,9%).

El incremento de bienes y servicios varios detallaron que estuvo impulsado principalmente por el aumento en servicios de cuidado personal. Mientras que Educación se debe a los aumentos en educación primaria, media y universitaria y en Salud a la mayor demanda de consultas médicas y odontológicas.

Es la tercera vez en el año que la inflación en Neuquén se posiciona en 2,3% (mayo, julio y agosto). La más baja fue en junio, con un 2,2%, y la más alta en marzo con un 3.5%.

La dirección de Estadística y Censo explicó que los rubros de Alimentos y bebidas no alcohólicas, Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles, Bienes y servicios varios y Salud representaron en conjunto «el 65,0% de la variación mensual del nivel general».

El rubro de vivienda, agua, electricidad y otros combustibles presentó una variación interanual de

2,3% impulsada principalmente por los aumentos en alquiler de la vivienda.

El gobierno explicó que en la comparación interanual, Neuquén alcanzó un 36,2% por encima de la variación de la Patagonia (31,6%) y del promedio del país (33,5%).