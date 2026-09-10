Quién era el joven de 19 años que mataron en Roca: tres meses antes había sido absuelto por un brutal ataque

Mauricio Sebastián Molinez tenía 19 años y su nombre cobró notoriedad pública antes del tiroteo que terminó con su vida el miércoles por la noche. El joven falleció en el hospital Francisco López Lima tras recibir un balazo en el torso en una casa de calle Rivadavia al 4300, en una de las últimas viviendas del sector norte de la ciudad. Tres meses antes, un Tribunal lo había absuelto de culpa y cargo en una causa por tentativa de homicidio.

Su identificación oficial vinculó de inmediato el hecho con el legajo judicial de un caso que conmocionó a la región en 2025. Mientras el Ministerio Público Fiscal busca a los autores del ataque, se investiga si existe relación con otra balacera ocurrida esa misma noche en Don Bosco y Colón, donde un hombre de 29 años resultó herido gravemente en la cabeza.

En junio, habían absuelto a la víctima por el brutal ataque a un joven a la salida de un boliche en Roca. Foto Archivo.

Investigación en marcha por el ataque mortal

El hecho ocurrió cerca de las 23, cuando un llamado al 911 alertó sobre disparos contra una vivienda. Según precisó el jefe de la Unidad Regional II, José González, los efectivos hallaron a Molinez herido en el torso. El Siarme lo trasladó al nosocomio, donde murió poco después.

En el sitio trabajaron la comisaría 21, la Unidad 69, Criminalística, Brigada y personal del COER. Por instrucción de la Fiscalía, peritos recolectan evidencias para reconstruir lo sucedido. Hasta el momento, los investigadores remarcaron que no hay elementos que vinculen este crimen con el expediente judicial anterior.

El juicio por la golpiza y el reclamo defensivo

El caso por el que Molinez enfrentó a la Justicia sucedió el 16 de junio de 2025 en la zona de boliches. Allí, un adolescente de 17 años sufrió una paliza grupal y fractura de cráneo que lo dejó en coma. En el debate, la fiscal Verónica Villarruel acusó a Molinez de sujetar a la víctima y cubrirle la cabeza con una capucha para facilitar que otro le partiera el cráneo con un bloque de hormigón.

Absolución y desenlace trágico

El Tribunal colegiado integrado por Emilio Stadler, Oscar Gatti y Sandro Martín consideró que no existían pruebas suficientes para atribuirle participación a Molinez. Por ello, el 11 de junio adelantó su no culpabilidad y el 17 de junio formalizó su absolución. En ese mismo juicio, Lautaro Agustín González fue condenado a 6 años y 4 meses de prisión.

Menos de noventa días después de recuperar su libertad, Molinez fue asesinado a tiros en la zona norte. La causa continúa bajo investigación de la Fiscalía.