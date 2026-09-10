La inflación bajó al 1,7% en agosto 2026: cuáles fueron los mayores aumentos, según el Indec

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes de agosto 2026 fue del 1,7%, según informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) este jueves 10 de septiembre. De esta manera, la inflación retomó la tendencia bajista tras el rebote de julio.

Según el último informe, la inflación acumulada al octavo mes del año fue de 21,3%, mientras que la interanual fue de 33,5%.

De esta manera, el ritmo de variación de precios alcanzó su valor más bajo en lo que va del año, que anteriormente había sido el 1,9% de junio. Asimismo, superó las expectativas del presidente Javier Milei, que había proyectado que el dato iniciaría con cero.

Por su parte, el IPC Núcleo fue del 1,8%, vinculado a las subas de los alquileres y los servicios culturales. A su vez, los precios Regulados aumentaron 2,2%, por los aumentos en electricidad, gas, transporte público y los gastos de prepagas. Por último, los Estacionales registraron una disminución de 0,9%, por las rebajas en los precios de los paquetes turísticos y las prendas de vestir, que estuvieron compensadas por los aumentos en las verduras, tubérculos, legumbres y frutas.

A nivel regional, Noroeste, Patagonia y Noroeste registraron un IPC por encima del nacional (1,8%), mientras que en Cuyo fue de 1,7% y en GBA y Pampeana estuvo por debajo (1,6%).

Cuáles fueron los mayores aumentos en agosto 2026

El Indec precisó que los rubros que subieron por encima de la inflación en agosto 2026 fueron:

Vivienda, agua, electricidad, gas y otros: 2,8% .

. Educación: 2,5%.

Salud: 2,4% .

. Bienes y servicios varios: 2,4%.

Comunicación: 2,3% .

. Bebidas alcohólicas y tabaco: 2,1% .

. Restaurantes y hoteles: 1,8%.

Por su parte, el segmento «Alimentos y bebidas no alcohólicas» incrementó a la par de la inflación (+1,7%).

Mientras tanto, los rubros que subieron por debajo del IPC fueron:

Transporte: 1,5% .

. Equipamiento y mantenimiento del hogar: 1,4% .

. Recreación y cultura: 0% .

. Prendas de vestir y calzado: -0,6%.

El festejo de Caputo por el dato de inflación: «La más baja en 14 meses»

A través de su cuenta de X, el ministro de Economía, Luis Caputo, celebró que la inflación de agosto 2026 fue «la más baja en 14 meses». El funcionario de Javier Milei detalló que es el ritmo más bajo para el octavo mes del año desde 2017.

«La división Prendas de Vestir y Calzado registró un baja de 0,6% en el mes, siendo la segunda baja consecutiva y la séptima reducción nominal en 20 meses», sentenció.

Por último, acotó que la media móvila de tres meses de la inflación general se ubicó en 1,9%, «cayendo 0,1% puntos porcentuales en relación a julio y reflejando la quinta reducción consecutiva».