Dos empresas pujan por una obra de agua de más de $653 millones en Cipolletti: un refuerzo para el centro de la ciudad

La Municipalidad de Cipolletti abrió los sobres de la licitación para la obra de refuerzo y mejora del funcionamiento de la red de distribución de agua potable sobre calle Alem, entre Mengelle y Córdoba. El proyecto tiene un presupuesto oficial de $451.261.916,03 y apunta a fortalecer el servicio en el área céntrica.

El acto fue encabezado por el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, y el intendente de Cipolletti, Rodrigo Buteler, junto a autoridades provinciales como el Ministro de Obras Públicas, Alejandro Echarren, el gerente general de Aguas Rionegrinas, Javier Iud, y municipales. Para la ejecución se presentaron dos empresas: Arideros SRL, con una propuesta de $653.598.556,08, y OBSA SRL, que ofertó $657.489.912,94.

Un refuerzo para Cipolletti: cañería de 250 milímetros y 1.300 metros

El proyecto prevé la colocación de una cañería de 250 milímetros de diámetro y 1.300 metros de extensión, una intervención que permitirá aumentar la capacidad de transporte y mejorar la presión en el sector.

“Es una obra fundamental porque refuerza el servicio en la zona centro de la ciudad. Va a resolver la presión del servicio para los próximos años”, sostuvo Buteler durante la apertura de las ofertas. El intendente también destacó el trabajo conjunto entre la Provincia, Aguas Rionegrinas (ARSA) y el municipio, y señaló que la infraestructura permitirá acompañar el crecimiento de Cipolletti.

Por su parte, el presidente de ARSA, Javier Iud, remarcó el impacto que tendrá la intervención y explicó que los trabajos serán financiados con recursos propios del organismo, provenientes del pago de las facturas del servicio. “Otra obra más para la ciudad, un refuerzo que tendrá un gran impacto positivo en el servicio”, afirmó.

La intervención busca garantizar una distribución más eficiente del agua potable y mejorar las condiciones de prestación en el centro de Cipolletti, con una infraestructura pensada para responder al crecimiento de la demanda durante los próximos años.